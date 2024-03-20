Kamu Teknoloji Platformu Başkanı Çağrı Işıkoğlu 'Benim Başkanım Yapay Zeka' kitabını anlattı

Yayınlanma: 20.03.2024 - 12:56

Güncelleme: 20.03.2024 - 12:56

Kamu Teknoloji Platformu Başkanı Çağrı Işıkoğlu, “Benim Başkanım Yapay Zeka” kitabı hakkındaki soruları yanıtladı. Işıkoğlu, yapay zekanın yerel yönetimlerde, kampanya süreçlerinde ve seçmen davranışlarına yönelik rolü hakkıda bilgiler paylaştı.

Kitabınızda yapay zekanın yönetimdeki rolüne odaklandınız. Bu rol, yerel yönetimlerde özellikle nasıl bir öneme sahip?

Yapay zeka, yerel yönetimlerde giderek daha önemli bir rol oynamakta. Özellikle şehir planlaması, trafik yönetimi, atık yönetimi, kamu hizmetleri ve güvenlik gibi birçok alanda yapay zeka uygulamaları kullanılarak verimlilik artırılabilmekte ve kaynaklar daha etkin bir şekilde yönetilebilmekte. Ayrıca, yapay zeka tabanlı sistemler sayesinde hizmetlerin vatandaşlar için daha erişilebilir hale gelmesi ve ihtiyaçların daha hızlı bir şekilde karşılanması da sağlanabilmekte. Dolayısıyla, yapay zeka yerel yönetimlerde sadece verimliliği artırmakla kalmayıp, aynı zamanda vatandaş memnuniyetini ve şehir yaşam kalitesini de artırma potansiyeline sahip. Bu nedenle, yerel yönetimlerin yapay zeka teknolojilerini doğru ve etkin bir şekilde kullanarak, şehirlerini daha yaşanabilir hale getirebileceklerine inanıyorum.

Dijital kampanya sürecinde yapay zeka hangi alanlarda en çok kullanılıyor ve hangi Belediye Başkan Adayları bu konuda öncü konumda?

Dijital kampanya sürecinde yapay zeka, özellikle veri analizi, hedef kitle belirleme, içerik kişiselleştirme ve etkileşim yönetimi gibi alanlarda önemli bir rol oynuyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun kampanyası, yapay zeka destekli analizlerle seçmen davranışlarını ve eğilimlerini daha iyi anlamaya odaklı. Sosyal medya platformlarındaki etkileşimleri izleyerek, seçmenlerin ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına uygun içerikler üretiliyor ve bu şekilde daha etkili bir iletişim sağlandığı da açık. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Cemil Tugay'ın kampanyası da benzer şekilde yapay zeka teknolojilerinden faydalanarak ilerliyor. Kampanya sürecinde, seçmenlerin çevrimiçi davranışları analiz edilerek, kampanya mesajlarını daha etkili bir şekilde hedef kitleye ulaştırmak için yapay zeka destekli pazarlama araçları başarıyla kullanılıyor. Ayrıca, yapay zeka tabanlı algoritmalar, kampanya sürecindeki stratejik kararların daha verimli bir şekilde alınmasına da yardımcı oluyor.

Yapay zeka, seçmenlerin ihtiyaçlarını belirleme ve çözüm önerileri sunmada ne kadar etkili olabilir?

Yapay zeka, seçmenlerin ihtiyaçlarını belirleme ve çözüm önerileri sunmada oldukça etkili olabilir. Büyük veri analizi; sosyal medya platformları, anketler, çevrimiçi etkileşimler ve diğer dijital veri kaynaklarından elde edilen geniş veri kümelerini işleyerek, seçmenlerin ilgi alanlarını, endişelerini ve tercihlerini belirlemekte önemli bir rol oynar. Makine öğrenimi algoritmaları, bu verileri analiz ederek, seçmen gruplarını segmente etmeyi ve belirli ihtiyaçları olan gruplara özel çözüm önerileri sunmayı mümkün kılar. Doğal dil işleme ise seçmenlerin çevrimiçi yorumlarını ve geri bildirimlerini analiz ederek, duygusal tonlamaları ve anahtar konuları belirleyebilir, böylece daha etkili iletişim stratejileri ve çözüm önerileri geliştirebilir. Yani her avantajıyla seçim sürecinde başvurulması gereken önemli bir yardımcıdır diyebilirim.

Seçim sürecinde yapay zeka ve dijital platformların etkili kullanımının seçmen davranışları üzerindeki etkisi nedir?

Yapay zeka ve dijital platformlar, seçmenlere daha geniş bir bilgi yelpazesi sunarak, daha bilinçli seçimler yapmalarına yardımcı olur. Seçmenler, adayların politika önerileri, geçmiş performansları ve vaatleri hakkında daha fazla bilgiye erişebilirler. Adaylar, yapay zeka aracılığıyla seçmenlerin ilgi alanlarına ve tercihlerine göre kişiselleştirilmiş kampanya iletişimi sunabilir. Bu, seçmenlerin daha fazla ilgisini çeker ve kampanya mesajlarının daha etkili bir şekilde iletilmesini sağlar.