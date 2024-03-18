Apple'ın iPhone'lara yapay zeka getirme planında Google'ın yeri

Yayınlanma: 18.03.2024 - 13:30

Güncelleme: 18.03.2024 - 13:30

Apple, iPhone'lara yapay zeka özellikleri getirebilmek için Google'ın yapay zeka aracı Gemini'ı kullanmayı amaçlıyor olabilir. Konuya yakın olan kaynaklara göre bu anlaşma, yapay zeka pazarını değiştirebilir. İki devin halihazırda arama motorları alanında da milyar dolarlık bir anlaşması bulunuyor.

Webtekno'da yer alan habere göre konunun henüz taze olması ve görüşme detaylarının gizli olması nedeniyle ismini vermek istemeyen kaynaklara göre, anlaşmanın gerçekleşmesi durumunda iPhone yazılımına eklenecek olan yapay zeka hizmetleri Google Gemini ile sağlanabilir. Apple'ın yakın zamanda OpenAI ile de görüştüğünü hatırlatalım.

GEMINI İÇİN FIRSAT

İki teknoloji devi arasında gerçekleştirilecek olası bir anlaşma, Google'a yapay zeka alanında aradığı avantajı sağlayabilir. Milyonlarca iPhone kullanıcısı, bu anlaşmanın gerçekleşmesi durumunda Gemini kullanıcısı haline gelebilir.

Apple, iOS 18 için pek çok yeni özellikler geliştirmek için çalışmalarına devam ediyor ve bu süreçte kendi yapay zeka modelini de kullanıyor. Öte yandan Gemini, tıpkı Apple'ın kendi özellikleri gibi bulut üzerinden çalışmayacak ve doğrudan cihaz üzerinde yer alacak.

Şimdilik konuyla ilgili olarak her iki taraftan da gelen bir açıklama bulunmuyor. OpenAI da daha önceki görüşmeler ile ilgili olarak herhangi bir detay paylaşmayı reddetti. Geçtiğimiz yıldan bu yana Apple'ın üzerinde çalıştığı büyük dil modeli Ajax'tan yana da henüz herhangi bir düzenleme bulunmuyor.