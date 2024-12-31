Kamuran Akkor'dan hayatını kaybeden ablası Gönül Akkor'a veda

Yayınlanma: 31.12.2024 - 13:11

Güncelleme: 31.12.2024 - 13:12

Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Gönül Akkor, 30 Aralık Pazartesi günü İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü özel hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti.

Gönül Akkor'un vefat haberini, müzisyen ve oyuncu Melike Demirağ duyurdu.



Demirağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Canım Gönül Akkor geçti bu alemden" ifadelerini kullandı.







Kamuran Akkor, ablasıyla ilgili duygusal bir veda mesajı yayımladı.



Sanatçı, "Müziğimizin gelmiş geçmiş en büyük sesi, saygıdeğer büyüğüm, canım ablam Gönül Akkor’u kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Sevgiyle, saygıyla, her zaman gönlümüzde yaşayacaksın gönüllerin sultanı. Mekanın cennet olsun öncüm ablam" ifadelerini kullandı.







GÖNÜL AKKOR KİMDİR?

Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden biri olan Gönül Akkor, 1942 yılında İstanbul'da doğdu. Akkor, özellikle 1960'lı ve 70'li yıllarda büyük bir popülerlik kazandı. Türk Sanat Müziği repertuarındaki başarılarının yanı sıra Türk hafif müziğinde de etkili oldu. Türk pop müziğinin önemli ismi Kâmuran Akkor'un ablası olan Gönül Akkor, özellikle "Böyle Gelmiş Böyle Geçer Dünya" ve "Nasıl Geçti Habersiz" gibi şarkılardaki yorumuyla hatırlanır.





