Sanatçı Gönül Akkor hayatını kaybetti

Yayınlanma: 31.12.2024 - 00:08

Güncelleme: 31.12.2024 - 00:14

Türk Sanat Müziği ses sanatçısı Gönül Akkor, 82 yaşında tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.

Akkor'un ölüm haberini müzisyen ve oyuncu Melike Demirağ duyurdu.

Demirağ, Instagram hesabından yaptığı hikaye paylaşımında, "Canım Gönül Akkor geçti bu alemden" yazdı.

GÖNÜL AKKOR KİMDİR?

Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden biri olan Gönül Akkor, 1942 yılında İstanbul'da doğdu. Akkor, özellikle 1960'lı ve 70'li yıllarda büyük bir popülerlik kazandı. Türk Sanat Müziği repertuarındaki başarılarının yanı sıra Türk hafif müziğinde de etkili oldu.

Türk pop müziğinin önemli ismi Kâmuran Akkor'un ablası olan Gönül Akkor, özellikle "Böyle Gelmiş Böyle Geçer Dünya" ve "Nasıl Geçti Habersiz" gibi şarkılardaki yorumuyla hatırlanır.