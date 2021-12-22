Dumping sendromuyla mücadelede eden Seren Serengil: 'Midemi almışlar, bu bir skandal'

22 Aralık 2021 Çarşamba, 09:42

Midesinden 2016 yılında ameliyat olan ardından da hızla kilo vermeye başlayan Seren Serengil (50), sıkıntılı dönemden geçiyor. 'Dumping sendromu'yla mücadele eden şarkıcı, karaciğer, pankreas ve böbreklerinin iflas etmek üzere olduğunu söylemişti.

Geçtiğimiz cuma günü ameliyat olan Serengil, önceki gün tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Seren Serengil, geçirdiği operasyonun ardından 'Söylemezsem Olmaz' programına telefonla bağlandı.

"MİDEMİ ALMIŞLAR, BU BİR SKANDAL!"

Son sağlık durumu hakkında bilgi veren sunucu, yanlış mide küçültme ameliyatı kurbanı olduğunu açıkladı.

"Aylardır ameliyatı bekliyordum" diyen Serengil, "Çünkü İzmir'deki doktorum mide küçültme ameliyatı videosunu bir türlü vermiyordu. Neden kaçtıklarını anlıyoruz. Bütün organlarım yapışmış. Ameliyatım 6 saat sürecekti ama operasyonu geçiremedim. Çünkü midem yok. Bu, skandal bir durum. Doktorum şunu söyledi: ‘Böyle bir ameliyat 70 kiloda bir insana yapılamaz ve alt midenizi bulamadık.’ Organım yok. 3-5 kilo daha almak zorundayım" açıklamasını yaptı.

"AĞRILARIM VAR"

Serengil, birkaç gün önce sevgilisi Mustafa Rahman Tohma ile hastane koridorunda çekilen bu karesini yayınlamıştı.

Seren Serengil, paylaşımına, "Daha iyiyim... Kan torbam ve direnlerim yarın çıkacak. Saatte bir yürüyorum. Sağ olsun Mustafa Rahman Tohma bakıyor, yürütüyor, yediriyor ve tuvalet yaptırıyor. Ameliyatım dualarınızla iyi geçmiş, doktorum söyledi. Bağırsağımdaki dikişlerimden dolayı ağrılarım var" notunu düşmüştü.