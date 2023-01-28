Kanal D'nin Üç Kız Kardeş dizisinde seyirciyi yıkan ayrılık

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 18:28

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 18:28

Son dönemin en popüler dizilerinden olan ''Üç Kız Kardeş'' dizisi 36 bölümdür izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Üç Kız Kardeş, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı dram ve romantik türündeki Türk televizyon dizisi olarak yayınlanıyor. İclal Aydın'ın aynı adlı romanından dizinin en çok dikkat oyuncuları ise güzelliğiyle dikkat çeken Özgü Kaya ve Berker Güven.. Berker Güven'in hayat verdiği Somer karakteri ve Özgü Kaya'nın hayat verdiği Türkan karakteri seyirciler tarafından çok seviliyor.

İkilinin arasındaki uyum ilgiyle takip ediliyor. 37.bölümde yaşanacaklarda yayınlanan fragmanla belli oldu. Salı akşamı ekrana gelecek 37.bölümde beklenmedik gelişmeler yaşanacak.

SOMER BOŞANMAK İSTİYOR

Somer’in Türkan’dan ayrılmak istemesi tanıtıma damga vururken yeni bölümde ikilinin arasında neler yaşanacağı ise şimdiden büyük merak konusu olmuş durumda.

Heyecanla beklenen dizinin yeni bölümünden yayınlanan tanıtımda; Türkan’ın Rüçhan’a karşı olan tavrını gören Somer çok sinirlenir ve tüm sinirini Türkan’dan çıkarır. Türkan hamilelik haberini verecekken, Somer’in kendisinden boşanmak istediğini duyunca hayal kırıklığı yaşayacak.

Öte yandan Derya için her şeyi göze alan Mustafa, kimsenin söylediklerini dinlemeyecek. Dönüş ise kuzeni Feride için Serdar’a olan duygularından vazgeçecek. Üç Kız Kardeş dizisinin ilerleyen bölümlerinde Somer ve Türkan'ın ayrılığı damga vuracak.

Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle Salı akşamı 20.00’da Kanal D ekranlarında yayında olacak.