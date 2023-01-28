Star TV'den final iddiası. Yalı Çapkını hayranları yıkılmıştı.

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 17:24

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 17:24

Cuma akşamları yayınlanan ve başrollerinde Çetin Tekindor, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir gibi isimlerin yer aldığı ''Yalı Çapkını'' dizisinin erken final yapacağına yönelik iddialar gündeme gelmişti. Gülseren Budayıcıoğlu'nun senaryonun gidişatından rahatsız olduğu da öne sürülmüştü. Dizinin tek sezonluk olduğuna yönelik iddialarda ortalıkta dolaşıyorken ilginç bir detay ortaya çıktı.

Dizi beklenmedik bir durum yaşanmazsa haziran ayında sezon finali yapacak ve gelecek sezonda da devam edecek.

Öte yandan Sina Koloğlu'da paylaştığı bir mesajla ''Yalı Çapkını'' seyircilerini rahatlatacak gelişmeyi duyurdu ve şunları yazdı.

İşte Sina Koloğlu’nun paylaştığı mesaj: “Bu yılın üzerinde en çok ‘spekülasyon yapılan’ dizisi, ‘Yalı Çapkını’ oldu. Önce finalin belli olduğu daha sonra, oyuncuların rahatsızlığı, en son Gülseren Budayıcıoğlu’nun rahatsız olduğu, erken final istediği iddiası.

Kulağıma ilginç bir bilgi geldi. Budayıcıoğlu’nun projenin içinde etkin bir konumda ve rahatsız olduğunda senaryoyu değiştirtecek güce sahip olduğu. Yani sadece romanları uyarlanan bir isim değil. Yapım şirketi içinde güçlü yani. Dizinin gidişatından en ufak ayrıntısından haberi var kendisinin. Bugüne kadar bana gelen bilgide, herhangi bir şikayeti söz konusu değil.”

RTÜK'E EN ÇOK ŞİKAYET EDİLEN DİZİ

Yalı Çapkını dizisi son dönemin en çok izlenen dizilerinden biri olmasına rağmen RTÜK'e en çok şikayet edilen diziler arasında yer alıyor. Dizideki çarpık ilişkiler sosyal medyada seyircilerin tepksini çekiyor.