Ay tutulmaları, gökyüzü tutkunlarının heyecanla beklediği nadir olaylar arasında yer alır. Özellikle “Kanlı Ay” olarak bilinen tam Ay tutulmaları, Ay’ın kırmızımsı bir renge bürünmesiyle milyonlarca insanın dikkatini çeker. Peki, Kanlı Ay tutulması ne zaman? 2026 Kanlı Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi? İşte ayrıntılar...

KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN?

2026 yılının ilk tam Ay tutulması, 3 Mart 2026 tarihinde gerçekleşecek. Bu tutulma sırasında Ay, Dünya’nın gölgesine tamamen girecek ve kırmızımsı bir renk alacak.

KANLI AY NEDİR VE NEDEN KIRMIZI GÖRÜNÜR?

Kanlı Ay, Ay’ın Dünya’nın gölgesinde tamamen kaldığı tam Ay tutulmaları sırasında ortaya çıkar. Ay’a kırmızı rengini veren, Dünya atmosferinden geçen güneş ışınlarının kırılmasından kaynaklanır. Bu olay, Ay’ın kırmızı veya turuncu tonlarında görünmesini sağlar ve bu yüzden halk arasında “Kanlı Ay” olarak adlandırılır.

KANLI AY TUTULMASI TÜRKİYE’DEN GÖRÜNECEK Mİ?

Kanlı Ay Tutulması Türkiye’den gözlemlenemeyecek. Bunun nedeni tutulmanın Türkiye’de gün ışığı saatlerine denk gelmesi ve Ay’ın ufkun altında kalmasıdır.

KANLI AY TUTULMASI NEREDEN GÖRÜLECEK?

2026’daki Kanlı Ay tutulması, Türkiye’den görünmeyecek, ancak dünyanın bazı bölgelerinden izlenebilecek. Tutulmanın en iyi gözlemlenebileceği yerler şunlar:

Batı ve Kuzey Avrupa – İngiltere, İrlanda, İskandinav ülkeleri gibi gece saatlerinde tutulmayı görebilecek bölgeler.

Batı ve Orta Afrika – Tutulmanın maksimum kırmızı renk ve gölge değişimleri burada gözlemlenebilir.

Güney Amerika’nın bazı bölgeleri – Özellikle Brezilya ve Arjantin’in gece saatleri tutulma için uygun.