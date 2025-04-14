Kanser tedavisi gören Ediz Hun'dan sevindiren haber!

Yayınlanma: 14.04.2025 - 11:57

Güncelleme: 14.04.2025 - 11:57

Yeşilçam’ın efsanevi oyuncusu Ediz Hun, yaklaşık 8 ay önce kolonoskopi yaptırarak bağırsaklarında kanser hücreleri tespit edildiğini açıkladı. Ancak yaptığı tedaviyle sağlığına kavuştuğunu belirten Hun, "21 hücrede beş tane kanser hücresi çıktı. Çok şükür hepsi gitti" dedi.

Geçtiğimiz yıl kanser olduğu iddia edilen ünlü oyuncu, sessizliğini koruduktan sonra Sosyoekonomik Kalkınmada Doğa ve İnsan İlişkileri adlı konferansta sağlığıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Kemoterapi tedavisiyle kanseri yenen Ediz Hun, "Ameliyat oldum, şimdi iyiyim. Bir problem yok. Tabii Allah bilir, beni kimseye muhtaç etmesin. Adam gibi yaşayalım, gidelim" şeklinde konuştu.

Sağlıklı yaşam tarzını benimseyen 72 yaşındaki oyuncu, düzenli spor yaptığını ve kilo almamaya özen gösterdiğini belirterek, "Evde kürek var, iyiyim yani. Dikkat edeceksiniz, kalbi yormayacaksınız. Her kilo, kalbi yoruyor çünkü" dedi.

Sinemaya adım attığı 1960’lı yıllardan günümüze kadar 120’nin üzerinde filmde başrol oynayan Ediz Hun, Yeşilçam’ın en tanınmış oyuncularından biri olarak büyük bir ün kazanmıştı.