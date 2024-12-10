Kanser tedavisi gören Şimal zor günler geçiriyor: Takipçilerinden dua istedi

Yayınlanma: 10.12.2024 - 09:31

Güncelleme: 10.12.2024 - 09:31

2022 yılında meme kanserine yakalanan ve uzun bir tedavi sürecinin ardından hastalığı yenen ünlü şarkıcı Şimal, Ocak ayında rutin kontrolleri sırasında beyninde tümör olduğunu öğrenmişti. Bunun üzerine hastaneye yatan ve 8 saat süren bir beyin ameliyatı geçiren Şimal’in tedavi süreci halen devam ediyor. Şarkıcı, hastalığın beyin zarına metastaz yaptığını açıklamıştı.

Sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri sosyal medya üzerinden paylaşmayı sürdüren Şimal, son paylaşımında takipçilerinden dua istedi.



İlaçlı MR çektirdiğini duyuran ünlü isim, “Dua edin bana ne olur. Güzel haber almayı çok özledim çünkü” ifadelerini kullandı.





