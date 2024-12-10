Kanser tedavisi gören Şimal zor günler geçiriyor: Takipçilerinden dua istedi
Kanser tedavisi gören ünlü şarkıcı Şimal, sosyal medya paylaşımında zor günler geçirdiğini belirterek takipçilerinden dua istedi.
2022 yılında meme kanserine yakalanan ve uzun bir tedavi sürecinin ardından hastalığı yenen ünlü şarkıcı Şimal, Ocak ayında rutin kontrolleri sırasında beyninde tümör olduğunu öğrenmişti. Bunun üzerine hastaneye yatan ve 8 saat süren bir beyin ameliyatı geçiren Şimal’in tedavi süreci halen devam ediyor. Şarkıcı, hastalığın beyin zarına metastaz yaptığını açıklamıştı.
Sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri sosyal medya üzerinden paylaşmayı sürdüren Şimal, son paylaşımında takipçilerinden dua istedi.
İlaçlı MR çektirdiğini duyuran ünlü isim, “Dua edin bana ne olur. Güzel haber almayı çok özledim çünkü” ifadelerini kullandı.
Bir süre önce zor zamanlardan geçtiğini belirten Şimal, takipçilerine haber vermediği için özür dilemiş ve şunları söylemişti:
“Haftalardır psikolojik olarak hiç iyi değilim, yoruldum artık sanıyorum. Tansiyonum düşük, yemek yiyemiyorum, bu yüzden çok kilo verdim. Sürekli uyuyorum. Allah’ım tüm hastalara sabır versin, çok zor. Biraz önce mesajlarınızı okudum, merak ettirdiğim için çok özür dilerim. Bir iyileşeyim, bıkacaksınız benim paylaşımlarımdan. Kendinize çok iyi bakın.”
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