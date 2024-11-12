Kanserden korunmanın anahtarı bulundu: Bu besinler ölümcül hastalık riskini azaltıyor!

Yayınlanma: 12.11.2024 - 11:13

Güncelleme: 12.11.2024 - 11:13

ABD'nin Georgia Üniversitesi'nden bilim insanları, omega-3 ve omega-6 yağ asitlerinin kanser riskini azaltabileceğini ortaya koydu. Ceviz, keten tohumu ve yağlı balıklar gibi besinlerin 14 farklı kanser türüne karşı koruma sağlayabileceği bulundu. Bu çalışmaya göre, günlük beslenmede bu yağ asitlerine daha fazla yer vermek sağlıklı bir yaşam için kritik öneme sahip.

OMEGA YAĞ ASİTLERİNİN GÜCÜ

Araştırma, omega-3 ve omega-6 yağ asitlerinin yalnızca kolesterolü düşürmekle ve beyin sağlığını desteklemekle kalmayıp, kanser riskini de azalttığını ortaya koydu. Omega-3'ün özellikle kolon, mide ve akciğer kanseri gibi sindirim sistemi kanserlerine karşı koruma sağladığı belirtildi. Omega-6 ise beyin, mesane ve malign melanom gibi 14 farklı kanser türüne karşı etkili bulundu.

KADINLAR VE GENÇLER İÇİN DAHA FAYDALI

Araştırmanın dikkat çekici bulgularından biri de omega-6'nın genç kadınlarda güçlü bir koruyucu etkisi olduğu. Buna karşın omega-3, daha çok yaşlı bireyler, erkekler ve sigara içenler için koruma sağladı. Çalışmanın yazarı Dr. Yuchen Zhang, "Her iki yağ asidini de dengeli tüketmek, kanser riskini azaltmak için önemli" dedi.

PROSTAT KANSERİ İSTİSNASI

Omega-3'ün genel olarak koruyucu olduğu belirtilse de, çalışmada bu yağ asidinin prostat kanseri riskini hafifçe artırabileceği yönünde bulgulara rastlandı. Ancak bu ilişki, diğer kanser türlerine kıyasla daha az belirgin.

Beslenme uzmanları, özellikle Batı diyetinde omega-6 seviyelerinin yüksek olduğunu ancak omega-3’ün yeterince alınmadığını belirtiyor. Georgia Üniversitesi'nden Kaixiong Ye, "Kadınlar için omega-3 tüketimini artırmak kolay bir karar olmalı" diyerek dengeli bir diyetin önemini vurguladı.