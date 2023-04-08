Kansere yakalanan Hüsnü Şenlendirici'den ilk açıklama

Bağırsak kanserine yakalanan ve hastanede tedavi gören ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu kontrol amaçlı hastanede yattığını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 09:42
Kansere yakalanan Hüsnü Şenlendirici'den ilk açıklama
Abone Ol google-news

Uzun süredir Hakan Altun ve Sibel Can ile Kanal D ekranlarında Şarkılar Bizi Söyler programında yer alan Hüsnü Şenlendirici'nin bağırsak kanserine yakalandığı ortaya çıktı. 

Operasyon geçiren 46 yaşındaki Şenlendirici, son durumu hakkında bilgi verdi.

"SAĞLIK DURUMUM GAYET İYİ"

Instagram hesabından yazılı bir açıklama yaparak hastanedeki tedavisinin devam ettiğini söyleyen Hüsnü Şenlendirici, "Sevgili dostlarım, arkadaşlarım, sevenlerim... Geçen hafta yaptırdığım rutin kontroller sonrasından doktorlarımın tavsiyesi ile bir operasyon geçirdim. Sağlık durumum gayet iyi, kontrol amaçlı birkaç gün daha hastanede olacağım. Geçmiş olsun dilekleriniz için her birinize çok teşekkür ederim. Kısa bir ara sonrasında hem ekranlarda hem de konserlerimde sevenlerimle buluşacağım" dedi.

Şenlendirici'nin paylaşımına Reha Özcan, Fettah Can, Çelik, Onur Buldu, Günel, Sibel Can, Alp Kırşan ve Emre Kaya gibi birçok ünlü isimden destek yorumu geldi.


hüsnü şenlendirici kanser kanser belirtileri kanser hastaları Kan kanseri kanser hastası

İlgili Haberler

Hüsnü Şenlendirici kimdir, nereli, kaç yaşında? Hüsnü Şenlendirici hastalığı ne, sağlık durumu nasıl?

Hüsnü Şenlendirici kimdir, nereli, kaç yaşında? Hüsnü Şenlendirici hastalığı ne, sağlık durumu nasıl?
Hüsnü Şenlendirici’den sevenlerine mesaj

Hüsnü Şenlendirici’den sevenlerine mesaj
Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'den üzücü haber... Kansere yakalandığını duyurdu

Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'den üzücü haber... Kansere yakalandığını duyurdu

En Çok Okunan Haberler