Lenfoma ile mücadele eden Boğaç Aksoy'dan yeni haber
Lenf kanseri tedavisi nedeniyle bir süredir setlere ara veren ünlü oyuncu Boğaç Aksoy, ekranlara geri döneceğini duyurdu.
Ünlü oyuncu Boğaç Aksoy bir süre önce lenf kanserine yakalanmıştı. Boğaç Aksoy, doktorunun tavsiyesi üzerine oyunculuğa ara vermişti.
SETLERE DÖNECEĞİNİN MÜJDESİNİ VERDİ
Sağlık sorunları nedeniyle Arka Sokaklar dizisinden ayrılan Boğaç Aksoy, setlere yeniden döneceğinin müjdesini verdi.
Lenfoma kanserine yakalandığını duyurarak izleyicileri üzen Boğaç aksoy, ''Yeni projelerimiz var. Nazar değmesin şimdi anlatmayayım. Sinema filmi ve dijital platform için de teklifler var'' diyerek kısa zaman içinde oyunculuğa geri döneceğini duyurdu.
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