Kanseri 2 kez yenen Şimal 45 kiloya düştü

Ünlü şarkıcı Şimal, kanseri yenmesinin ardından sağlık durumu hakkında sevindiren haberler vermeye devam ediyor. "PET sonucum tertemiz çıktı, çok şükür" diyen Şimal, 45 kiloya düştüğünü ancak iyi olduğunu söyledi.

Kanseri 2 kez yenen Şimal 45 kiloya düştü
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.01.2025 - 16:45

Meme kanseri ve beyin tümörüyle mücadele eden ünlü şarkıcı Şimal, sağlık durumu hakkında sevindirici haberler vermeye devam ediyor. Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Şimal, kaç kiloya düştüğünü açıkladı.

"45 KİLOYA DÜŞTÜM, AMA MERAK ETMEYİN"

Güler yüzlü bir fotoğrafını paylaşan Şimal, "Evet siz söylemeden ben söyleyeyim, 45 kilograma düştüm. Yiyorum ama merak etmeyin" ifadelerini kullandı.


ZORLU BİR SÜREÇTEN GEÇTİ

2022 yılında meme kanserine yakalanan Şimal, tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşmuştu. Ancak Ocak 2024'te yapılan rutin kontrollerde beyninde tümör tespit edildi ve 8 saat süren bir operasyon geçirdi. Ağustos ayında yeniden kansere yakalanan Şimal, bu hastalığı da yenmeyi başardı.

Geçtiğimiz 26 Aralık'ta PET taraması sonuçlarını paylaşan ünlü isim, temiz sonuç aldığını duyurdu. Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Müjdemi isterim. Pet sonucum çıktı, tüm vücudum tertemiz. Gözyaşlarım mutluluktan çok şükür. Dualarımız kabul oldu. Bana güzel enerjilerini ve dualarını yollayan herkese bir kez daha teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.



Etiketler: #Şimal

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