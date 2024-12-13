Kanserle mücadele eden Şimal sağlık durumunu açıkladı

Yayınlanma: 13.12.2024 - 13:57

Güncelleme: 13.12.2024 - 13:57

Uzun süredir kanser tedavisi gören ünlü şarkıcı Şimal, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Tedavi süreci devam eden ve sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendiren Şimal, MR sonuçlarını da takipçileriyle paylaştı.





2022 yılında meme kanseri teşhisi konulan ve uzun bir tedavi sürecinin ardından bu hastalığı yenen Şimal, geçtiğimiz ocak ayında yapılan rutin kontrolleri sırasında beyninde tümör tespit edilmişti. Hemen hastaneye yatan ve 8 saat süren bir ameliyat geçiren şarkıcı, beyin zarına metastaz yapan kanser hücreleriyle mücadeleye devam ediyor.







Sağlık durumu hakkında açıklamalar yapan Şimal, "Birkaç gün önce MR sonuçlarım çıktı ama çıkana kadar ailece çok stresli günler geçirdik. 'Sonuç stabil' dedi radyoloji hocamız. Beyin zarında olanı durdurabilmişiz çok şükür. İnşallah gerileme de olacak, yok olup gidecek. Dua, dua dua... Başka bir isteğim yok gücümsünüz" ifadelerini kullandı.