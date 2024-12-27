Şarkıcı Şimal kanseri ikinci kez yendi: 'Gözyaşlarım mutluluktan'

Ünlü şarkıcı Şimal, sosyal medyada paylaştığı PET sonuçlarıyla tüm vücudunun temiz olduğunu ve kanseri yendiğini müjdeledi. "Gözyaşlarım mutluluktan" diyerek sevincini takipçileriyle paylaştı.

Şarkıcı Şimal kanseri ikinci kez yendi: 'Gözyaşlarım mutluluktan'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.12.2024 - 11:31

Uzun süredir kanserle mücadele eden ünlü şarkıcı Şimal, sosyal medya hesabından PET (pozitron emisyon tomografisi) taraması sonucunu paylaşarak hastalığı yendiğini duyurdu.

2022 yılında meme kanserini yenen ve Ocak 2024'te beyninde tümör tespit edilen Şimal, 8 saat süren bir operasyon geçirmişti. Aylardır tedavi gören şarkıcı, sağlık durumu hakkında takipçilerine sevindirici haber verdi.

HASTALIKLA MÜCADELEDE İKİNCİ ZAFER

Geçtiğimiz ağustos ayında kansere yeniden yakalanan Şimal, tedavi sürecini başarıyla atlatıp hastalığı bir kez daha yendi. Instagram üzerinden PET taramasının sonuçlarını açıklayan ünlü isim, "Müjdemi isterim, tüm vücudum tertemiz" dedi.

"GÖZYAŞLARIM MUTLULUKTAN"

Şimal, mutlu haberini şu sözlerle paylaştı:

"Bugünkü gözyaşlarım mutluluktan, çok şükür. Dualarımız kabul oldu. Bana güzel enerjilerini ve dualarını yollayan herkese bir kez daha teşekkür ederim."


 


Etiketler: #Şimal #meme kanseri #kanser

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