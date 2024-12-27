Şarkıcı Şimal kanseri ikinci kez yendi: 'Gözyaşlarım mutluluktan'

Yayınlanma: 27.12.2024 - 11:31

Güncelleme: 27.12.2024 - 11:31

Uzun süredir kanserle mücadele eden ünlü şarkıcı Şimal, sosyal medya hesabından PET (pozitron emisyon tomografisi) taraması sonucunu paylaşarak hastalığı yendiğini duyurdu.



2022 yılında meme kanserini yenen ve Ocak 2024'te beyninde tümör tespit edilen Şimal, 8 saat süren bir operasyon geçirmişti. Aylardır tedavi gören şarkıcı, sağlık durumu hakkında takipçilerine sevindirici haber verdi.

HASTALIKLA MÜCADELEDE İKİNCİ ZAFER



Geçtiğimiz ağustos ayında kansere yeniden yakalanan Şimal, tedavi sürecini başarıyla atlatıp hastalığı bir kez daha yendi. Instagram üzerinden PET taramasının sonuçlarını açıklayan ünlü isim, "Müjdemi isterim, tüm vücudum tertemiz" dedi.