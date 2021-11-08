Kanser tedavisi sona eren Canan Ergüder'den yeni paylaşım
Meme kanseriyle mücadele eden oyuncu Canan Ergüder, geçtiğimiz günlerde tedavisinin tamamlandığını açıklamıştı. Ünlü oyuncu Ergüder sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafına bir de not düştü. Ergüder'in paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.
Menajerimi Ara dizisi esnasında meme kanserine yakalandığını açıklayan ve uzun süredir kemoterapi gören oyuncu Canan Ergüder, tedavisini tamamladı.
Hastalık sürecinde eşi Kenan Ece başta olmak üzere tüm sevenlerinden destek gören Ergüder, gelişmeleri de sık sık paylaşmıştı.
"İÇİMDE YAŞAYAN BİR ÇOCUK VAR"
Saçlarına veda etmek durumunda kalan 44 yaşındaki oyuncu, son olarak sosyal medyadan son durumunu paylaştı.
Instagram hesabından pazar günü fotoğrafını paylaşan Ergüder, "İçimde yaşayan bir çocuk var adlı çalışma" notunu da ekledi.
Canan Ergüder, geçtiğimiz günlerde İclal Aydın’ın moderatörlündeki Victoria's Secret, #MemeKanseriKontrolu sloganıyla gerçekleşen yayına katılmıştı.
"DUŞ ALIRKEN FARK ETTİM"
Kemoterapi ve radyoterapisinin bittiğini söyleyen ünlü oyuncu, duş alırken memesinde daha önce olmayan bir şey hissettiğini ve doktora gittiğini söylemişti. Kanser haberini aldığında kalbinin sıkıştığını söyleyen Canan Ergüder, "İlk önce çocuğum aklıma geldi. Ölmek istemiyorum diye düşündüm" ifadelerini kullanmıştı.
"ÇALIŞMAK İYİ GELDİ"
'Oğlum Demir'e ileride elinde bana dair bir şeyler olmasını istediğim için notlar yazıyorum" diyen oyuncu, "Tümörün agresif olduğunu söylediler ve ameliyat olacağım sürece kadar çalıştım. Operasyondan bir hafta sonra sete gittim. Çalışmak iyi geldi" şeklinde konuşmuştu.
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