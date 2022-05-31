Kanserle mücadele eden Billur Kalkavan son durumunu açıkladı

31 Mayıs 2022 Salı, 17:31

Geçen günlerde akciğer kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıkan Billur Kalkavan, sağlık durumuyla ilgili sevenlerine bilgi verdi. Evinde tedavi gören Kalkavan, sürecin bir süre hastanede devam edeceğini bildirdi.

"44 KİLOYUM, KİLO ALMAM GEREKİYOR"

Instagram hesabından açıklama yapan 59 yaşındaki oyuncu, "3. kemoterapimi almaya geldim. Bir hafta kadar kalacağım. Çünkü evde bir türlü kilo almayı başaramıyorum. Hala 44.7 kiloyum ki bana çok az. Doktorum ısrarla kilo almam gerektiğini söylüyor. Buğra başımın etini yiyor. Normalde de iştahlı biri değilim ki nasıl başaracağım bilmiyorum. Bundan sonra bir tur daha kemo var, arada da tetkikler. Bana yazan, arayan, mesaj atan herkese minnettarım. Sizlerin güzel dilekleriyle her gün milyarlarca hücrem iyileşiyor" dedi.

NE OLMUŞTU?

Pek çok dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu Billur Kalkavan'dan üzen haber gelmişti. 59 yaşındaki sanatçının, akciğer kanserine yakalandığı ortaya çıkmıştı. Billur Kalkavan’ın yaşadığı sağlık sorununu Hamdi Alkan sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Kalkavan'ın saçlarını kazıttığı görülmüştü.

Alkan, "Billur Kalkavan’a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur’cuğum. Daima yanındayım" sözleriyle arkadaşına destek olmuştu.

"BENİ BU KADAR SEVDİĞİNİZİ BİLMİYORDUM"

Kalkavan, daha sonra sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuş, "Beni bu kadar sevdiğinizi bilmiyordum, valla çok mutlu oldum" yazmıştı.