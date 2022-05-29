Kanserle mücadele eden Billur Kalkavan: 'Çoğu erkek kaçardı, benimki kaçmadı'

29 Mayıs 2022 Pazar, 15:04

Pek çok dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu Billur Kalkavan'dan üzen haber gelmişti. 59 yaşındaki sanatçının, akciğer kanserine yakalandığı ortaya çıkmıştı. Billur Kalkavan’ın yaşadığı sağlık sorununu Hamdi Alkan sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Kalkavan'ın saçlarını kazıttığı görülmüştü.

Alkan, "Billur Kalkavan’a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur’cuğum. Daima yanındayım" sözleriyle arkadaşına destek olmuştu.

"BENİ BU KADAR SEVDİĞİNİZİ BİLMİYORDUM"

Kalkavan, daha sonra sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuş, "Beni bu kadar sevdiğinizi bilmiyordum, valla çok mutlu oldum" yazmıştı.

Son olarak Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'a konuşan 59 yaşındaki Kalkavan, tedavi sürecinde kendisine sorulan sorunun sevgilisi Buğra Bahadırlı'lıyla ayrılıp ayrılmadığı olduğunu söyleyerek "Benimki kaçmadı" ifadelerini kullandı.

'DRAMLARI SEVMİYORUM'

Kalkavan, "Ben mücadele ediyor, savaşıyor lafını literatürüme almıyorum. Hastalığın adını dahi anmıyorum. Ben hastalıkları giyinmeyi seven biri değilim. Üstüme bunu bir giysi olarak kabul etmiyorum. Bir müsibet bin nasihat iyidir derler. Kendime geldim. 'Geldin, beni uyandırdın ama artık git' diyorum. Benim bünyemde dram yoktur. Dramları sevmiyorum" dedi.

'BU KADAR İLGİ BEKLEMİYORDUM'

Kalkavan, "Bana 'Çok üzüldüm' dediklerinde biraz kızıyorum. Ah'lara, vah'lara hayatımda yer yok. Sıcaklara da katlanamıyorum... Çok arayanım, soranım oldu. Eşim, dostum, ahbabım çok ama tanımadığım insanlardan bu kadar ilgiyi beklemiyordum. O sevgiyi görmek bana inanılmaz iyi geldi. Herkese müteşekkirim. Çok mutluyum inanın..." ifadelerini kullandı.

'DAHA İYİ BİRİ OLMAK İSTİYORUM'

"Daha çok gezmek istiyorum. Çok iyi bir insanım. Daha da iyi biri olmak istiyorum..." diyen Kalkavan, bu süreçte kendisine en çok sorulan sorunun sevgilisi Buğra Bahadırlı'nın kendisinden ayrılıp ayrılmadığı olduğunu belirterek "Benimki kaçmadı" dedi.

Kalkavan, "Çoğu erkek böyle bir durumda kaçardı. Buğra, kaçmadı. Yanı başımda durması hastalıkla mücadelemde bana çok yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.