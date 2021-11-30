Kanserle mücadele eden Canan Ergüder'den yeni paylaşım

30 Kasım 2021 Salı, 13:42

Meslektaşı Kenan Ece ile 2017 yılında nikah masasına oturan ve Demir adında bir oğlu bulunan oyuncu Canan Ergüder, meme kanseriyle mücadele ediyor.

Kemoterapi ve radyoterapi tedavilerini geçtiğimiz günlerde tamamlayan Ergüder, hafta sonunu ailesiyle birlikte değerlendirdi.

Eşi Kenan Ece ve oğlu Demir ile birlikte doğayla iç içe vakit geçiren 44 yaşındaki oyuncunun aile pozu, sosyal medyada paylaşıldı. Fotoğrafta, Canan Ergüder'in dökülen saçlarının tekrar çıkmaya başladığı görüldü.

Ünlü çiftin aile pozu, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

"TETKİKLERİMİ YAPTIRDIM"

Geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'ndaki bir hastaneden çıkarken objektiflere yansıyan Canan Ergüder, "Tetkiklerimi yaptırdım" diye konuşmuştu.

"BU BİTEN BİR SÜREÇ DEĞİL!"

Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Ergüder, "İyiyim, sağlıklıyım. Geri dönmeye çaba gösteriyorum. Kemoterapi ve radyoterapi bitti. Bundan sonra altı ayda bir kontrol var. Bu biten bir süreç değil, kontrol edilen bir süreç" ifadelerini kullanmıştı.

Canan Ergüder şimdilerde “Oğlum” dizisiyle setlere dönmeye hazırlanıyor.