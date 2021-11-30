Kanserle mücadele eden Canan Ergüder'den yeni paylaşım
Son olarak Menajerimi Ara dizisindeyken kansere yakalandığını öğrenerek diziden ayrılan Canan Ergüder, yeni projesine hazırlanıyor. Ekranlara Oğlum dizisiyle dönecek olan başarılı oyuncu Canan Ergüder, ailesiyle verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.
Meslektaşı Kenan Ece ile 2017 yılında nikah masasına oturan
ve Demir adında bir oğlu bulunan oyuncu Canan Ergüder, meme kanseriyle mücadele
ediyor.
Kemoterapi ve radyoterapi tedavilerini geçtiğimiz günlerde
tamamlayan Ergüder, hafta sonunu ailesiyle birlikte değerlendirdi.
Eşi Kenan Ece ve oğlu Demir ile birlikte doğayla iç içe vakit geçiren 44 yaşındaki oyuncunun aile pozu, sosyal medyada paylaşıldı. Fotoğrafta, Canan Ergüder'in dökülen saçlarının tekrar çıkmaya başladığı görüldü.
Ünlü çiftin aile pozu, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
"TETKİKLERİMİ YAPTIRDIM"
Geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'ndaki bir hastaneden çıkarken
objektiflere yansıyan Canan Ergüder, "Tetkiklerimi yaptırdım" diye
konuşmuştu.
"BU BİTEN BİR SÜREÇ DEĞİL!"
Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Ergüder, "İyiyim,
sağlıklıyım. Geri dönmeye çaba gösteriyorum. Kemoterapi ve radyoterapi bitti.
Bundan sonra altı ayda bir kontrol var. Bu biten bir süreç değil, kontrol
edilen bir süreç" ifadelerini kullanmıştı.
Canan Ergüder şimdilerde “Oğlum” dizisiyle setlere dönmeye hazırlanıyor.
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