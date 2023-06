Kansere yakalanan Tanyeli sevenlerinden 'helallik' istedi

Yayınlanma: 26.06.2023 - 12:14

Güncelleme: 26.06.2023 - 12:29

Oryantal dansları ile bir döneme damgasını vuran Tanyeli, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye başvurmuştu. Özel bir hastanede tedavisine başlanan Tanyeli'ye pankreas kanseri teşhisi konmuştu.

Sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yapan Tanyeli şu ifadeleri kullandı:

"Pankreas kanseri tanısı konuldu, şu an hastanede yatıyorum. Doktorlarım çok iyi ve umut vadeden bir yolculuğa çıkarıyorlar beni. Kaderle savaşamazsın. Tevekkül ettiğiniz her şeyde bir mucize, isyan ettiğiniz her şeyde de bir sınav vardır. Sanat camiasındaki dostlarıma teşekkür ederim, bu kadar sevildiğimi bilmiyordum.

"HAKKINIZI HELAL EDİN"

Dünyanın her yerinden dualar okuyorlar. Hakkınızı helal edin. Zamanınızdan çalıp bana yazıyorsunuz. Allah sizden razı olsun, tuttuğunuzu altın etsin. Hakkınızı helal edin. Maddi ve manevi olarak yanımda olmak isteyen dostlarıma da çok teşekkür ederim. Bu kadar sevildiğimi bilmiyorum, çok moral oldu.

"DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"

Saçlarım biraz gidecek. Bu yolculuk öyle bir yolculuk. Arada peruk kullanır mıyım kullanmaz mıyım bilmiyorum. Dualarınızı eksik etmeyin. Ben tam teslimim, tevekkül ediyorum. Bu videoyu da yapmayı borç bildim. Zara, Sibel Can, Pınar Eliçe, Ebru Gündeş, Deniz Seki, Hande Yener, Demet Akalın, Yılmaz Morgül, Fatih Ürek ve Hakan Altun’a beni yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız."