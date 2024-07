Oscar ödüllü usta senarist Robert Towne hayatını kaybetti

Yayınlanma: 03.07.2024 - 14:05

Senaryosunu yazdığı 'Chinatown' filminin 50. yılına özel bir dizi projesi üzerinde dünyaca ünlü yönetmen David Fincher ile birlikte çalışan senarist Robert Towne, 89 yaşında yaşamını yitirdi.

"Chinatown" ile Oscar kazanan Robert Towne'un basın danışmanı Carrie McClure, yazarın pazartesi günü Los Angeles'taki evinde öldüğünü duyurdu.

Towne'ın; Chinatown'ın yanı sıra Baba, Görevimiz Tehlike, Yakuza, The Last Detail, Limit yok ve Bonnie and Clyde gibi Amerikan sinemasının popüler ve kült yapımlarında da imzası bulunuyor.

YENİ PROJEYİ ANLATMIŞTI

Senarist Towne, kendisine Oscar ödülü kazandıran Chinatown filminin 50'nci yılı nedeniyle Netflix'te yayınlanacak özel bir proje üzerinde yönetmen David Fincher ile çalıştıklarını duyurmuştu.

Senarist Towne, Variety'ye verdiği röportajda 'Chinatown'ın odaklandığı hikayenin kronolojik olarak öncesinde yaşanan olayları anlatacağı dizisi (prequel) için tüm bölümlerin yazıldığını söylemişyi.

Towne, "David Fincher gibi bir doğa gücüyle çalışmak, zaman zaman alçaltıcı olsa da aydınlatıcı olmaktan asla geri kalmıyor" demişti.

Netflix ise proje hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

11 DALDA OSCAR ADAYLIĞI

20 Haziran 1974'te gösterime giren film, başrol oyuncuları Jack Nicholson ve Faye Dunaway'e oscar adaylığı getirirken ve Robert Towne 'En iyi Senaryo' dalında oscar kazanmıştı.

Roman Polanski'nin yönettiği ve 11 dalda oscara aday gösterilen film ile Roman Polanski, Jack Nicholson ve Robert Towne, altın küre ödülleri kazanmıştı.