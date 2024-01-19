Yayınlanma: 19.01.2024 - 12:37

Güncelleme: 19.01.2024 - 12:37

Kantaronun ne olduğunu merak eden yurttaşlar sosyal medyada bu konuyu araştırmaya başladı. Peki, Kantaron nedir? Kantaron yağının faydaları nelerdir?

KANTARON NEDİR?

Kantaron, Hypericum perforatum adıyla bilinen bir bitki türüdür ve tıbbi amaçlarla kullanılan bir bitki olarak yaygın olarak bilinir. Bu bitkinin çiçekleri ve yaprakları, kantaron yağı olarak bilinen doğal bir yağın elde edilmesi için kullanılır. Kantaron bitkisi ve kantaron yağının sağlık üzerinde birçok olumlu etkisi bulunur. Kantaron bitkisi, sarı çiçekleri ve ince yaprakları ile tanınır. Genellikle Haziran ve Temmuz aylarında çiçek açar. Bu bitki, özellikle Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da doğal olarak yetişir. Kantaron bitkisi yüzyıllardır geleneksel tıp ve alternatif tedavilerde kullanılmıştır.

KANTARON YAĞI NEDİR?

Kantaron yağı, kantaron bitkisinin çiçeklerinin soğuk presleme yöntemiyle elde edilen doğal bir yağdır. Kantaron yağının birçok sağlık ve cilt bakımı faydası vardır: