Canan Karatay önerdi! Bu besinler hastalıkları engelliyor

Yayınlanma: 10.01.2024 - 15:47

Güncelleme: 10.01.2024 - 15:47

Havaların soğumasıyla birlikte birçok kış hastalığı kendini belli etmeye başladı. Sıcak soğuk dengesizliği birçok hastalıklara neden olabilir. Prof. Dr. Canan Karatay özellikle boğaz ağrısı, öksürük, grip, soğuk algınlığı gibi hastalıkların önüne geçmek için bu besinlerin mutlaka tüketilmesi gerektiğini belirtiyor.

LAHANA

Lahana, Brassica oleracea adlı bitkinin bir türü olan sebze bir sebzeden başka türdeki sebzeye kendi adını veren bir bitkidir. Lahana, yeşil, mor veya beyaz renkte olabilir ve farklı türleri vardır. Lahana, sağlığa bir dizi fayda sağlayan besleyici bir sebzedir. İşte lahananın bazı faydaları:

Yüksek Besin Değeri: Lahana, düşük kalorili bir sebze olmasına rağmen, vitaminler, mineraller ve lif bakımından zengindir. A, C ve K vitaminleri, folik asit, kalsiyum, potasyum ve demir gibi önemli besin maddelerini içerir.

Lahana, düşük kalorili bir sebze olmasına rağmen, vitaminler, mineraller ve lif bakımından zengindir. A, C ve K vitaminleri, folik asit, kalsiyum, potasyum ve demir gibi önemli besin maddelerini içerir. Bağışıklık Sistemi Desteği: C vitamini açısından zengin olan lahana, bağışıklık sistemini destekler ve enfeksiyonlara karşı direnci artırabilir.

C vitamini açısından zengin olan lahana, bağışıklık sistemini destekler ve enfeksiyonlara karşı direnci artırabilir. Lif İçeriği: Lahana, sindirim sistemi sağlığını destekleyen yüksek lif içeriğine sahiptir. Lif, kabızlığı önler ve bağırsak hareketlerini düzenler.

Lahana, sindirim sistemi sağlığını destekleyen yüksek lif içeriğine sahiptir. Lif, kabızlığı önler ve bağırsak hareketlerini düzenler. Antioksidanlar: Lahanada bulunan antioksidanlar, hücresel hasarı azaltabilir ve kansere karşı koruyucu etkilere sahip olabilir.

Lahanada bulunan antioksidanlar, hücresel hasarı azaltabilir ve kansere karşı koruyucu etkilere sahip olabilir. İltihap Karşıtı Etkiler : Lahana, anti-enflamatuar özelliklere sahip bileşikler içerir ve inflamasyonu azaltabilir.

: Lahana, anti-enflamatuar özelliklere sahip bileşikler içerir ve inflamasyonu azaltabilir. Kolesterol Kontrolü: Lif içeriği sayesinde, lahana kolesterol seviyelerini kontrol etmeye yardımcı olabilir ve kalp sağlığını destekleyebilir.

Lif içeriği sayesinde, lahana kolesterol seviyelerini kontrol etmeye yardımcı olabilir ve kalp sağlığını destekleyebilir. Göz Sağlığı: A vitamini bakımından zengin olan lahana, göz sağlığını korumak için önemlidir ve gece körlüğü gibi göz sorunlarını önlemeye yardımcı olabilir.

A vitamini bakımından zengin olan lahana, göz sağlığını korumak için önemlidir ve gece körlüğü gibi göz sorunlarını önlemeye yardımcı olabilir. Kanser Riskini Azaltma: Lahananın içerdiği antioksidanlar ve fitokimyasallar, bazı kanser türlerinin riskini azaltabileceğine dair araştırmalar bulunmaktadır.

Lahananın içerdiği antioksidanlar ve fitokimyasallar, bazı kanser türlerinin riskini azaltabileceğine dair araştırmalar bulunmaktadır. Sindirim Sağlığı : Lahana, sindirim sistemi sağlığını destekleyen prebiyotik lifler içerir. Bu, bağırsaklardaki yararlı bakterilerin büyümesini teşvik edebilir.

: Lahana, sindirim sistemi sağlığını destekleyen prebiyotik lifler içerir. Bu, bağırsaklardaki yararlı bakterilerin büyümesini teşvik edebilir. Kilo Kontrolü: Düşük kalorili olmasına rağmen yüksek lif içeriği sayesinde, lahana tokluk hissini artırabilir ve kilo kontrolüne yardımcı olabilir.

KEMİK SUYU

Kemik suyu, kemikler, bağlar ve kıkırdaklardan gelen uzun süre kaynatılmış suyun elde edildiği besleyici bir sıvıdır. Kemik suyu, besin değeri yüksek bir içecektir ve birçok sağlık faydası sunabilir. İşte kemik suyunun bazı faydaları:

Saçı, Cildi ve Tırnakları Güçlendirir : Kemik suyu, kollajen ve diğer besin maddeleri açısından zengindir ve bu, saç, cilt ve tırnakların sağlığını destekleyebilir.

: Kemik suyu, kollajen ve diğer besin maddeleri açısından zengindir ve bu, saç, cilt ve tırnakların sağlığını destekleyebilir. Eklem Sağlığı: Kemik suyu, eklemlerdeki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilecek glukozamin ve kondroitin sülfat gibi bileşikleri içerebilir. Bu, eklem sağlığını koruma ve osteoartrit semptomlarını hafifletme açısından önemlidir.

Kemik suyu, eklemlerdeki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilecek glukozamin ve kondroitin sülfat gibi bileşikleri içerebilir. Bu, eklem sağlığını koruma ve osteoartrit semptomlarını hafifletme açısından önemlidir. Sindirim Sağlığı: Kemik suyu, sindirim sistemi için faydalıdır. Özellikle bağırsaklarda iyileşmeyi teşvik edebilir ve sindirim sorunlarını hafifletebilir.

Kemik suyu, sindirim sistemi için faydalıdır. Özellikle bağırsaklarda iyileşmeyi teşvik edebilir ve sindirim sorunlarını hafifletebilir. Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: Kemik suyu, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olabilecek çeşitli besin maddelerini içerir. Bu, hastalıklara karşı direnci artırabilir.

Kemik suyu, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olabilecek çeşitli besin maddelerini içerir. Bu, hastalıklara karşı direnci artırabilir. Derin ve Daha İyi Uyku: Magnezyum ve glisin gibi kemik suyu içinde bulunan bazı bileşikler, uyku kalitesini artırabilir ve uykusuzluğu hafifletebilir.

Magnezyum ve glisin gibi kemik suyu içinde bulunan bazı bileşikler, uyku kalitesini artırabilir ve uykusuzluğu hafifletebilir. Tokluk Hissi: Kemik suyu, yüksek protein içeriği sayesinde tokluk hissini artırabilir ve böylece kilo kontrolüne yardımcı olabilir.

Kemik suyu, yüksek protein içeriği sayesinde tokluk hissini artırabilir ve böylece kilo kontrolüne yardımcı olabilir. Saç ve Tırnakların Büyümesini Destekler: Kollajen, saç ve tırnak büyümesi için önemli bir bileşendir ve kemik suyu kollajen açısından zengindir.

Kollajen, saç ve tırnak büyümesi için önemli bir bileşendir ve kemik suyu kollajen açısından zengindir. Cilt Sağlığını Geliştirir: Kemik suyu, cilt sağlığını destekleyebilecek amino asitler, mineraller ve kollajen içerir.

ELMA SİRKESİ

Elma sirkesi, uzun bir geçmişe sahip olan ve sağlık için bir dizi fayda sunan bir doğal üründür. İşte elma sirkesinin bazı faydaları:

Kilo Kontrolü: Elma sirkesi, tokluk hissini artırabilir ve yemek sonrası kan şekerinin dalgalanmasını dengeleyebilir, böylece kilo kontrolüne yardımcı olabilir.

Elma sirkesi, tokluk hissini artırabilir ve yemek sonrası kan şekerinin dalgalanmasını dengeleyebilir, böylece kilo kontrolüne yardımcı olabilir. Sindirim Sağlığı: Elma sirkesi, sindirim sistemi sağlığını destekleyebilir ve hazımsızlık veya şişkinlik gibi sorunları hafifletebilir.

Elma sirkesi, sindirim sistemi sağlığını destekleyebilir ve hazımsızlık veya şişkinlik gibi sorunları hafifletebilir. İnsülin Duyarlılığını Artırır: Bazı araştırmalar, elma sirkesinin insülin hassasiyetini artırabileceğini ve tip 2 diyabet riskini azaltabileceğini göstermektedir.

Bazı araştırmalar, elma sirkesinin insülin hassasiyetini artırabileceğini ve tip 2 diyabet riskini azaltabileceğini göstermektedir. Kolesterol Seviyelerini İyileştirir: Elma sirkesinin düzenli tüketimi, LDL (kötü) kolesterol seviyelerini düşürebilir ve kalp sağlığını iyileştirebilir.

Elma sirkesinin düzenli tüketimi, LDL (kötü) kolesterol seviyelerini düşürebilir ve kalp sağlığını iyileştirebilir. Kan Basıncını Düşürür: Bazı çalışmalar, elma sirkesinin kan basıncını düşürebileceğini göstermektedir, bu da hipertansiyon riskini azaltabilir.

SARIMSAK

Sarımsak, yüzyıllardır kullanılan ve sağlık için birçok fayda sunan doğal bir besindir. İşte sarımsağın bazı faydaları:

Kalp Sağlığı: Sarımsak, kolesterol seviyelerini düşürebilir, kan basıncını kontrol edebilir ve kalp sağlığını iyileştirebilir. Kalp krizi ve inme riskini azaltabilir.

Sarımsak, kolesterol seviyelerini düşürebilir, kan basıncını kontrol edebilir ve kalp sağlığını iyileştirebilir. Kalp krizi ve inme riskini azaltabilir. Antioksidan Etkiler: Sarımsak, vücuda zarar veren serbest radikallerle savaşan antioksidan bileşikler içerir. Bu, hücresel hasarı azaltabilir ve kansere karşı koruyucu etkilere sahip olabilir.

Sarımsak, vücuda zarar veren serbest radikallerle savaşan antioksidan bileşikler içerir. Bu, hücresel hasarı azaltabilir ve kansere karşı koruyucu etkilere sahip olabilir. Bağışıklık Sistemini Güçlendirir : Sarımsak, bağışıklık sistemini destekleyebilecek antibakteriyel ve antiviral özelliklere sahiptir. Soğuk algınlığı ve grip gibi enfeksiyonlara karşı direnci artırabilir.

: Sarımsak, bağışıklık sistemini destekleyebilecek antibakteriyel ve antiviral özelliklere sahiptir. Soğuk algınlığı ve grip gibi enfeksiyonlara karşı direnci artırabilir. Anti-enflamatuar Etkiler: Sarımsak, iltihaplanmayı azaltabilir ve kronik inflamasyonla ilişkilendirilen birçok hastalığın riskini azaltabilir.

Sarımsak, iltihaplanmayı azaltabilir ve kronik inflamasyonla ilişkilendirilen birçok hastalığın riskini azaltabilir. Sindirim Sağlığı: Sarımsak, sindirim sistemi sağlığını destekleyebilir ve sindirim sorunlarına karşı yardımcı olabilir. Aynı zamanda prebiyotik etkilere sahip olabilir ve bağırsaklardaki yararlı bakterilerin büyümesini teşvik edebilir.

SOĞAN

Soğan, sağlığa bir dizi fayda sunan ve çeşitli yemeklerde kullanılan bir sebzedir. İşte soğanın bazı faydaları: