Kanunsuz Topraklar'da başrol oyuncusu diziden ayrıldı

03 Aralık 2021 Cuma, 10:03

Başrollerinde Esra Bilgiç, Uğur Güneş ve Murat Daltaban’ın yer aldığı Kanun Topraklar’da kötü reytingler nedeniyle bazı değişimler yaşanmıştı.

Kanunsuz Topraklar dizisinin yönetmeni Zülküf Yücel de altıncı bölüm itibari ile hikayeden ayrıldı. Diziyi Cevdet Mercan devraldı.

Son olarak, dizide Malik karakterini canlandıran Murat Daltaban da diziye veda etti.

KANUNSUZ TOPRAKLAR KONUSU NE?

1939 yılında kömür şehri Zonguldak’ta bir kasabada madenci Davut (Uğur Güneş), kardes¸leri ve ana-babasıyla mu¨tevazı bir hayat su¨rmektedir. Madenin sahibi Pas¸azade Malik Bey (Murat Daltaban) adında zengin bir adamdır. Yagˆmurun c¸ok yagˆdıgˆı bir gün uyarıları dikkate almayan Malik Bey yüzünden beklenen olur ve maden çöker. Davut, bu düzene karşı sesini yükseltmeye karar verir. Malik Bey’in de Davut için hiç beklenmeyen bir teklifi vardır.

Malik Bey’in kızı Gülfem (Esra Bilgiç) hayatın gerc¸eklerinden uzak, korunarak bu¨yu¨tu¨lmüştür. Gülfem; ele avuca gelmez, so¨z dinlemez, hatta kaba-saba bir adam olarak gördüğü Davut’a zamanla içten içe hayranlık duymaya başlar. Malik Bey ise kızı Gülfem’i, Ali Gelik (Necip Memili) adında zengin bir maden patronuyla evlendirmeyi du¨s¸u¨nmektedir.