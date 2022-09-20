Kanye West: 'Hiç kitap okumadım, kitap okumak Brüksel lahanası yemeye benziyor'

20 Eylül 2022 Salı, 12:06

Tüm zamanların en iyi rapçileri arasında gösterilen ve çarpıcı söylemleriyle sık sık gündeme gelen Kanye West, katıldığı bir podcast yayınında şaşırtıcı bir itirafta bulundu.

"HİÇ KİTAP OKUMADIM"

NTV'nin aktardığı habere göre; Alo Mind Full podcast'ine katılan rapçi, yayın sırasında "Hiç kitap okumadım” dedi.

Podcast sunucusu Danny Harris'in kendisine bir kitap önermesiyle bu açıklamayı yapan West, “Bu kitabı okumadığımı söyledin ama ben zaten hiç kitap okumadım ki. Kitap okumak benim için Brüksel lahanası yemek gibi bir şey” ifadelerini kullandı.

West, konuşmasına "Konuşmak ise Giorgio Baldi'de ravioli yemek gibi" dedi. Giorgio Baldi, Hollywood ünlülerinin sıklıkla gittiği lüks bir İtalyan restoranı.