Kanye West davalık oldu: Ürünler müşterilere ulaşmıyor

30 Ekim 2021 Cumartesi, 00:00

Kanye West’in giyim markası Yeezy, cuma günü Californiya Eyaleti’nden yasa dışı nakliye gecikmeleri iddiasıyla açılan bir dava ile gündemde. California, Yeezy’nin ürünleri otuz gün içinde göndermeyerek ve tüketicilerine yeterli gecikme bildirimi sağlamayarak eyaletin iş kodunu ihlal ettiğini söyledi.

NTV’de yer alan habere göre; California’nın iş kodu, bir şirketin çevrimiçi olarak sipariş ettiği ürünleri 30 günlük bir süre içinde göndermezse, geri ödeme yapması, eşdeğer veya daha üstün ikame mallar göndermesi ve müşteriye yazılı bir gecikme bildirimi göndermesi gerektiğini belirtiyor.

Californiya limanlarında yoğunlaşan tedarik zinciri krizi, ülke genelinde aksamalara neden olmaya devam ediyor. West, Yeezy’nin sevkiyat gecikmeleri yaşayıp yaşamadığı konusunda yorum yapmadı. Yeezysupply.com ise müşterilere siparişinizin işlenmesi için 2-3 iş günü ve kargoya verilmesi için 3-5 iş günü beklenmesi gerektiğini söylüyor.

West, Yeezy kıyafetlerini satmak için Adidas ile işbirliği yaparken, Adidas davada sanık olarak gösterilmedi. Bununla birlikte, Adidas web sitesinde sevkiyat süreleri hakkında bir sorumluluk reddi beyanı da bulunuyor: "Koronavirüsün etkisi ve yürürlükteki zorunluluklar nedeniyle, siparişinizde bir nakliye gecikmesi yaşanabilir."

Ağustos ayında, Adidas’ın Finans Direktörü Harm Ohlmeyer gazetecilere, bir Financial Times raporuna göre, tedarik zinciri kısıtlamalarının spor giyim markasına yıl sonuna kadar 580 milyon dolara mal olabileceğini söylemişti.

DAHA ÖNCE DE MAHKEMELİK OLDU

Bu, West’in markasının mahkemeye ilk kez götürülüşü değil. Nisan ayında perakende devi Walmart, Yeezy’nin logo tasarımının perakende devinin logosuna çok benzediğini savunarak ABD Patent ve Ticari Marka Ofisine şikayette bulundu.

Insider’dan Grace Kay’in daha önce haberine göre, bu tartışmadan birkaç ay sonra da West, Walmart’ı Yeezy ayakkabılarının neredeyse ayırt edilemez taklitleri nedeniyle dava etti.