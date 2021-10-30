Kanye West davalık oldu: Ürünler müşterilere ulaşmıyor
Son olarak ismini 'Ye' olarak değiştiren Kanye West'in giyim markası bu sefer nakliye gecikmeleri nedeniyle mahkemeye gidiyor. Eyalet, Yeezy'nin 30 gün içinde ürünleri gönderemediğini ve California'nın iş kodunu ihlal ettiğini söylüyor.
Kanye West’in giyim markası Yeezy, cuma günü Californiya
Eyaleti’nden yasa dışı nakliye gecikmeleri iddiasıyla açılan bir dava ile
gündemde. California, Yeezy’nin ürünleri otuz gün içinde göndermeyerek ve
tüketicilerine yeterli gecikme bildirimi sağlamayarak eyaletin iş kodunu ihlal
ettiğini söyledi.
NTV’de yer alan habere göre; California’nın iş kodu, bir
şirketin çevrimiçi olarak sipariş ettiği ürünleri 30 günlük bir süre içinde
göndermezse, geri ödeme yapması, eşdeğer veya daha üstün ikame mallar
göndermesi ve müşteriye yazılı bir gecikme bildirimi göndermesi gerektiğini
belirtiyor.
Californiya limanlarında yoğunlaşan tedarik zinciri krizi,
ülke genelinde aksamalara neden olmaya devam ediyor. West, Yeezy’nin sevkiyat
gecikmeleri yaşayıp yaşamadığı konusunda yorum yapmadı. Yeezysupply.com ise
müşterilere siparişinizin işlenmesi için 2-3 iş günü ve kargoya verilmesi için
3-5 iş günü beklenmesi gerektiğini söylüyor.
West, Yeezy kıyafetlerini satmak için Adidas ile işbirliği
yaparken, Adidas davada sanık olarak gösterilmedi. Bununla birlikte, Adidas web
sitesinde sevkiyat süreleri hakkında bir sorumluluk reddi beyanı da bulunuyor: "Koronavirüsün etkisi ve yürürlükteki zorunluluklar nedeniyle, siparişinizde
bir nakliye gecikmesi yaşanabilir."
Ağustos ayında, Adidas’ın Finans Direktörü Harm Ohlmeyer
gazetecilere, bir Financial Times raporuna göre, tedarik zinciri
kısıtlamalarının spor giyim markasına yıl sonuna kadar 580 milyon dolara mal
olabileceğini söylemişti.
DAHA ÖNCE DE MAHKEMELİK OLDU
Bu, West’in markasının mahkemeye ilk kez götürülüşü değil.
Nisan ayında perakende devi Walmart, Yeezy’nin logo tasarımının perakende
devinin logosuna çok benzediğini savunarak ABD Patent ve Ticari Marka Ofisine
şikayette bulundu.
Insider’dan Grace Kay’in daha önce haberine göre, bu tartışmadan birkaç ay sonra da West, Walmart’ı Yeezy ayakkabılarının neredeyse ayırt edilemez taklitleri nedeniyle dava etti.
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