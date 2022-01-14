Kanye West'in menajerinden 'Vladimir Putin' açıklaması
Daha önce kendisini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e benzeten ve Rusya'ya gideceği hatta konserler vereceği öne sürülen dünyaca ünlü şarkıcı Kanye West'in menajerinden açıklama geldi. Yapılan açıklamada West'in Putin'le görüşeceği yönündeki iddialar yalanlandı. Menajer Rougier, iddialar karşısında "Tamamen uydurma" dedi.
Amerikalı rapçi, şarkıcı, şarkı yazarı, prodüktör, girişimci ve moda tasarımcısı Kanye West'in menajeri, sanatçının Rusya gezisi sırasında Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmeyi planladığına dair iddiaları doğrulamadı.
Independent Türkçe'nin aktardığına göre; West'in menajeri Pierre Rougier, iddilar karşısında "Tamamen uydurma" dedi.
Rougier, söylentileri "Bu Rusların hüsnükuruntusundan doğan bir kurgu" diye niteledi.
KREMLİN'DEN DE AÇIKLAMA GELMİŞTİ
Önceki gün ise Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, West’in gerçekleştireceği iddia edilen Rusya ziyaretinin organizasyonu ile bir ilgileri olmadığını dile getirmişti.
West daha önce yaptığı açıklamada, “Ben genç Putin gibiyim. Genç Vladimir gibi biri olduğumu söylerdim, sonra Vladimir’in ta kendisi olduğumu fark ettim" demişti.
Video Haberler
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
- Enes'i ölüme götüren Nurcular nasıl örgütleniyor?
- Maskesiz grubu uyarınca tartışma çıktı
- Habertürk, Akşener'in yayınını neden kestiğini açıkladı
- Artık 1 kutusuna 116 TL ödenecek
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- Uzman diyetisyen 'doğru bilinen yanlışları' anlattı
- MHP'de deprem yaratacak istifa
- Bülent Ersoy’dan ilk açıklama geldi
- Enes'in annesi ilk kez konuştu
- Bakan Varank'tan Gökbakar'a tepki
- 10 toksik ebeveyn davranışı
- AKP, park alanını dini tesis alanına kattı
- 'Ucuz ekmek' saldırısı: Dağıtım sırasında vurdular
- Erdoğan’ın danışmanının sözleri Rusya'nın gündeminde
- 'Bakan Özer gözden çıkarıldı mı?'