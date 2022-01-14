Kanye West'in menajerinden 'Vladimir Putin' açıklaması

Daha önce kendisini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e benzeten ve Rusya'ya gideceği hatta konserler vereceği öne sürülen dünyaca ünlü şarkıcı Kanye West'in menajerinden açıklama geldi. Yapılan açıklamada West'in Putin'le görüşeceği yönündeki iddialar yalanlandı. Menajer Rougier, iddialar karşısında "Tamamen uydurma" dedi.

cumhuriyet.com.tr
14 Ocak 2022 Cuma, 12:37
Kanye West'in menajerinden 'Vladimir Putin' açıklaması
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Amerikalı rapçi, şarkıcı, şarkı yazarı, prodüktör, girişimci ve moda tasarımcısı Kanye West'in menajeri, sanatçının Rusya gezisi sırasında Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmeyi planladığına dair iddiaları doğrulamadı.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre; West'in menajeri Pierre Rougier, iddilar karşısında "Tamamen uydurma" dedi.

Rougier, söylentileri "Bu Rusların hüsnükuruntusundan doğan bir kurgu" diye niteledi.

KREMLİN'DEN DE AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Önceki gün ise Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, West’in gerçekleştireceği iddia edilen Rusya ziyaretinin organizasyonu ile bir ilgileri olmadığını dile getirmişti.

West daha önce yaptığı açıklamada, “Ben genç Putin gibiyim. Genç Vladimir gibi biri olduğumu söylerdim, sonra Vladimir’in ta kendisi olduğumu fark ettim" demişti.


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