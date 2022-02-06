Kanye West’ten Kim Kardashian’a tepki: 'Kızımı kaçırdın'

Boşanma kararı alan ünlü ikili Kanye West ile Kim Kardashian çocukları yüzünden karşı karşıya geldi. West, Kardashian'a, "Bana doğum günü partisinin yapıldığı yerin adresini vermeyerek küçük kızımı benden kaçırdığını bütün Amerika gördü" diye seslendi.

cumhuriyet.com.tr
06 Şubat 2022 Pazar, 00:00
Kanye West’ten Kim Kardashian’a tepki: 'Kızımı kaçırdın'
Abone Ol google-news

Boşanacaklarını resmen açıklayan Kanye West’den Kim Kardashian, dört çocukları için büyük bir mücadele içine girdi. Kim Kardashian'ın çocuklarına yalnız başına baktığını, onların tüm ihtiyaçlarını kendisinin karşıladığını belirten açıklamasına Kanye West tepki gösterdi.

NTV'de yer alan habere göre; 44 yaşındaki West, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak Kardashian'ın bu iddiasına sert bir karşılık verdi.

O İDDİAYI YALANLADI

Adını değiştirerek artık Ye olarak anılmak istediğini açıklayan yıldız şarkıcı, küçük kızı Chicago'nun doğum gününde yaşananları anlatarak Kardashian'ın "Çocuklarıma yalnız başıma bakıyorum" iddiasını yalanladı.

Açıklamasına "Sen ne demek istiyorsun?" diyerek başlayan West, "Bana doğum günü partisinin yapıldığı yerin adresini vermeyerek küçük kızımı benden kaçırdığını bütün Amerika gördü" diye konuştu.


Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler