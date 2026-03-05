"Kar kirazı" ve "kar kirazı kuşu" görüntüleri merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Kar kirazı kuşu nedir? Kar kirazı kuşu gerçekte var mı?

KAR KİRAZI KUŞU NEDİR?

Kar kirazı kuşu olarak bilinen tür, bilimsel adıyla Plectrophenax nivalis olarak adlandırılan bir kuştur. Bu tür, kiraz kuşugiller familyasına ait küçük ve dayanıklı bir kuş olarak tanınır. Soğuk iklimlere uyum sağlayabilen yapısı sayesinde özellikle kuzey yarımkürede yaşayan kuş türleri arasında önemli bir yere sahiptir.

Kar kirazı kuşu, halk arasında farklı isimlerle de anılmaktadır. Türkiye’de bazı bölgelerde bu kuşa alaca kiraz kuşu, alaca çinte veya kar çintesi gibi isimler verildiği bilinir.

KAR KİRAZI KUŞUNUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Kar kirazı kuşu olarak bilinen Plectrophenax nivalis türü, küçük boyutlu bir kuştur. Ortalama olarak 16–17 santimetre uzunluğa ulaşır ve yaklaşık 26–40 gram ağırlığındadır. Boyut açısından bakıldığında bir serçeye oldukça benzer.

Bu kuş türünün görünümü yaşına ve cinsiyetine göre değişiklik gösterebilir.

Yetişkin erkek bireyler siyah ve beyaz tüyleriyle oldukça dikkat çekicidir. Özellikle kanat ve sırt bölgelerinde görülen kontrast renkler bu kuşu diğer türlerden ayırır.

KAR KİRAZI KUŞU TÜRKİYE’DE GÖRÜLÜR MÜ?

Kar kirazı kuşu Türkiye’de tamamen yerleşik bir tür değildir. Ancak kış aylarında göçmen kuş olarak Türkiye’ye gelen türler arasında yer alır.

Bu dönemde özellikle açık arazilerde ve kıyı bölgelerinde görülmesi mümkündür. Türkiye’de kış ziyaretçisi olarak kabul edilen bu kuş, soğuk dönemlerde doğa gözlemcileri tarafından zaman zaman kayıt altına alınmaktadır.