Başakşehir Belediyesi’ne 1.1 milyar TL borçlanma yetkisi

Yayınlanma: 08.02.2025 - 13:14

Güncelleme: 08.02.2025 - 13:14

Adrese teslim kamu ihaleleri ve arsa satışlarıyla tepki çeken belediye borçlanma kararı aldı. Belediye yatırım ve kamulaştırma harcamalarında kullanmak üzere Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’na 1 milyar 91 milyon 851 bin TL borçlanma yetkisi verildi.

Cumhuriyet'e konuşan CHP Başakşehir İlçe Başkanı Beyzade Kayabaşı, söz konusu borçlanmaların faiz yüküne neden olduğunu ve kamu zararı oluştuğunu söyledi.

Kayabaşı, “Daha bütçe açıklanalı bir ay olmadı ancak belediye borçlanma kararı aldı. Kasada para yok ki böyle bir yöntem arayışına girilmiş. Başakşehir Belediyesi’nin çıkmış olduğu ihalelerle ilgili itirazlar var. Belediye müteahhitlerin parasını peşin ödemek adına böyle bir yöntem izliyorsa bu yanlış bir uygulama” dedi.

PROJELER YARIM KALDI

Belediyenin birçok projeyi ekonomik krizi öne sürerek bitirmediğini söyleyen Kayabaşı, “Başakşehir Belediyesi 2019'da stratejik planda Başakşehir'de prestijli projeler kazandırmak adına yaklaşık 17 tane proje sundu. Bu zamana kadar bu projelerin yalnızca yüzde 30’unu yapabildi. Geri kalan o prestijli projelerin tamamı ya iptal oldu ya da yarım kaldı” ifadelerini kullandı.