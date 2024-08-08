Kara Panter'in yıldızı Connie Chiume hayatını kaybetti

Yayınlanma: 08.08.2024 - 15:21

Güncelleme: 08.08.2024 - 15:22

2018 yapımı 'Kara Panter' ve 2022'de çekilen devam filmi 'Wakanda Forever'da da yer alan Connie Chiume hayatını kaybetti.

Chiume'nin ailesi, ünlü oyuncunun bir hastalık döneminin ardından salı günü Johannesburg'daki Garden City Hastanesi'nde vefat ettiğini sosyal medya üzerinden duyurdu.

Aile tarafından yapılan bir diğer paylaşımda ise oyuncunun 2020'de yaratıcı profesyonelleri desteklemek amacıyla kurduğu Connie Chiume Vakfı'na atıfta bulunarak "Bu zor zamanda gelen tüm destek ve başsağlığı mesajları için en içten şükranlarını sunmak" istediklerini belirtti.

Açıklamada, "Çocukları, yattığı süre boyunca olağanüstü bakım sağlayan doktorlara ve bakım personeline derin minnettarlıklarını ifade etmek istiyorlar" ifadesine yer verildi.

Güney Afrikalı oyuncu Connie Ferguson, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Bu haberi sindirebildiğimden emin değilim. Huzur içinde yat aşkım. Chiume ailesine ve arkadaşlarına en derin taziyelerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Yönetmen Mmabatho Montsho ise "Oh, hayır anne. Ailesine ve tüm sevdiklerine başsağlığı diliyorum" diye yazdı.

Öte yandan Connie Chiume'nin de oyuncu kadrosunda yer aldığı 'Kara Panter', Oscar'da 'En İyi Film' dalında aday gösterilen 'İlk Süper Kahraman Filmi' oldu ve gişede dünya çapında 1.3 milyar dolar hasılat elde etti.