Hayalet Fırtına filminin konusu ne? Hayalet Fırtına filminin oyuncuları kim?

Hayalet Fırtına (Ghost Storm) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Hayalet Fırtına filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Hayalet Fırtına filminin konusu ne? Hayalet Fırtına filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.08.2024 - 10:10
Hayalet Fırtına filminin konusu ne? Hayalet Fırtına filminin oyuncuları kim?
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Hayalet Fırtına filminin yönetmen koltuğunda Steven R. Monroe oturuyor. Filmin senaristliğini Andrew C. Erin üstleniyor. Peki, Hayalet Fırtına filminin konusu ne? Hayalet Fırtına filminin oyuncuları kim? 

HAYALET FIRTINA FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir bilim adamı oluşturduğu ekibi ile birlikte, mevsimleri kontrol altına alabilmek ile ilgili çalışmalar yapmaya başlarlar. Özellikle yağmur yağdırmak üzerine bir proje üzerinde çalışan ekip, projelerinin bir anda ters etki yapmasıyla beraber korkunç bir felakete sebep olurlar. Artık yarattıkları fırtınanın dönüşü yoktur..

HAYALET FIRTINA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Mark Moses - Charlie Price

Camille Sullivan - Joanne Dyson

Alex Zahara - Damon

Luisa D'Oliveira - Ashley

Ryan Kennedy - Gary

Chelan Simmons - Nora Elman

Nicholas Carella - Phil

HAYALET FIRTINA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Hayalet Fırtına filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.7 olarak belirlendi.


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