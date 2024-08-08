Yayınlanma: 08.08.2024 - 09:24

Güncelleme: 08.08.2024 - 09:24

Anlaşma filminin yönetmen koltuğunda Orsi Nagypal oturuyor. Filmin senaristliğini Sumalee Montano üstleniyor. Peki, Anlaşma filminin konusu ne? Anlaşma filminin oyuncuları kim?

ANLAŞMA FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir anne, eşi benzeri görülmemiş bir salgın gezegeni kasıp kavurduktan sonra hasta kızının hayatını kurtarmak için savaşır ve kaynakları o kadar kıt bırakır ki onları hayatınızla ödemek zorunda kalırsınız.

ANLAŞMA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Lisa Brenner

Alastair Mackenzie

Pearl Mackie

Emma Fischer

Sumalee Montano

Taz Skylar

ANLAŞMA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Anlaşma filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.6 olarak belirlendi.