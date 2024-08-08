Anlaşma filminin konusu ne? Anlaşma filminin oyuncuları kim?
Anlaşma (The Deal) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Anlaşma filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Anlaşma filminin konusu ne? Anlaşma filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Anlaşma filminin yönetmen koltuğunda Orsi Nagypal oturuyor. Filmin senaristliğini Sumalee Montano üstleniyor. Peki, Anlaşma filminin konusu ne? Anlaşma filminin oyuncuları kim?
ANLAŞMA FİLMİNİN KONUSU NE?
Bir anne, eşi benzeri görülmemiş bir salgın gezegeni kasıp kavurduktan sonra hasta kızının hayatını kurtarmak için savaşır ve kaynakları o kadar kıt bırakır ki onları hayatınızla ödemek zorunda kalırsınız.
ANLAŞMA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Lisa Brenner
Alastair Mackenzie
Pearl Mackie
Emma Fischer
Sumalee Montano
Taz Skylar
ANLAŞMA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Anlaşma filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.6 olarak belirlendi.
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