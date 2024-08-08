Satranç Şampiyonasında zehir skandalı: Ünlü oyuncu rakibini hedef aldı
Ünlü Rus satranç şampiyonu Amina Abakarova, rakibini zehirleme girişiminde bulunduğu iddiasıyla suçlanıyor. Olay, CCTV kameralarına yansıyan görüntülerle gün yüzüne çıktı.
Rus satranç şampiyonu, turnuva öncesinde rakibini zehirlemeye çalışmakla suçlandı. Amina Abakarova, güney Rusya'nın Mahaçkale kentindeki Dağıstan Satranç Şampiyonası'nda rakibi Umayganat Osmanova'yı oyun öncesinde zehirlediği iddiasıyla gündeme geldi.
CCTV görüntülerine göre Abakarova, Osmanova'nın oynayacağı masanın altına bir çanta yerleştirdi ve diğer satranç tahtalarına yaklaştı. Oda henüz insanlarla dolu değilken, 40 yaşındaki Abakarova satranç taşlarına dokunup tahtayı silerek oradan uzaklaştı.
Daha sonrasında Osmanova, oyun sırasında şiddetli baş dönmesi ve mide bulantısı yaşadı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Turnuvadaki bir hakem durumu polise bildirdi ve CCTV kameraları incelendiğinde Abakarova'nın alışılmadık davranışları ortaya çıktı. Abakarova'nın, Osmanova'nın oynayacağı tahtanın yakınında bir termometreden cıva döktüğü iddia edildi ve sonrasında Abakarova suçunu itiraf etti.
Abakarova, geçen yıl Pyatigorsk'ta yapılan Kuzey Kafkasya Federal Bölge Satranç Şampiyonası'nı kazanmıştı. Ancak Osmanova'nın bölgesel bir yarışmada kendisini yenmesinin ardından Abakarova'nın, kişisel bir husumet nedeniyle böyle bir girişimde bulunduğu öne sürüldü.
SPOR BAKANI AÇIKLAMA YAPTI
Dağıstan Spor Bakanı Sazhida Sazhidova olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu tür deneyimli bir yarışmacının neden böyle bir eylemde bulunduğu anlaşılmaz bir durum. Yaptıkları, kendisi de dahil olmak üzere herkesin hayatını tehdit edebilecek en trajik sonuca yol açabilirdi. Şimdi yasalar önünde hesap vermek zorunda" dedi.
Osmanova, zehirlenme girişimine rağmen turnuvaya katıldı ve ödül kazandı. 30 yaşındaki oyuncu kendi satranç okulunu yönetirken, Abakarova ise Mahaçkale'de satranç koçu olarak çalışıyor. Osmanova, Abakarova'ya maksimum ceza verilmesi çağrısında bulundu.
Eğer suçlu bulunursa, Abakarova üç yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Arkadaşları ise Abakarova'nın CCTV görüntülerindeki davranışlarının tamamen karakter dışı olduğunu iddia etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- 4 Yargıtay üyesi istifa etti...
- 'Teknolojinin olumsuz yönde kullanılması kabul edilemez'
- Yabancıların yıl sonu dolar tahmini belli oldu
- ABD'den Türkiye'ye 'ticaret' uyarısı
- Depremzedenin cenazesi bulundu!
- TikTok'taki 'Atatürk' akımı tartışma yarattı: 'Hakaret'
- Türkiye buna layık değil!
- ‘Şükür için Anıtkabir’i seçiyorlar’
- Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı
- Koruma altına alındı!