Satranç Şampiyonasında zehir skandalı: Ünlü oyuncu rakibini hedef aldı

Yayınlanma: 08.08.2024 - 15:04

Güncelleme: 08.08.2024 - 15:10

Rus satranç şampiyonu, turnuva öncesinde rakibini zehirlemeye çalışmakla suçlandı. Amina Abakarova, güney Rusya'nın Mahaçkale kentindeki Dağıstan Satranç Şampiyonası'nda rakibi Umayganat Osmanova'yı oyun öncesinde zehirlediği iddiasıyla gündeme geldi.

CCTV görüntülerine göre Abakarova, Osmanova'nın oynayacağı masanın altına bir çanta yerleştirdi ve diğer satranç tahtalarına yaklaştı. Oda henüz insanlarla dolu değilken, 40 yaşındaki Abakarova satranç taşlarına dokunup tahtayı silerek oradan uzaklaştı.

Daha sonrasında Osmanova, oyun sırasında şiddetli baş dönmesi ve mide bulantısı yaşadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Turnuvadaki bir hakem durumu polise bildirdi ve CCTV kameraları incelendiğinde Abakarova'nın alışılmadık davranışları ortaya çıktı. Abakarova'nın, Osmanova'nın oynayacağı tahtanın yakınında bir termometreden cıva döktüğü iddia edildi ve sonrasında Abakarova suçunu itiraf etti.

Abakarova, geçen yıl Pyatigorsk'ta yapılan Kuzey Kafkasya Federal Bölge Satranç Şampiyonası'nı kazanmıştı. Ancak Osmanova'nın bölgesel bir yarışmada kendisini yenmesinin ardından Abakarova'nın, kişisel bir husumet nedeniyle böyle bir girişimde bulunduğu öne sürüldü.

SPOR BAKANI AÇIKLAMA YAPTI

Dağıstan Spor Bakanı Sazhida Sazhidova olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu tür deneyimli bir yarışmacının neden böyle bir eylemde bulunduğu anlaşılmaz bir durum. Yaptıkları, kendisi de dahil olmak üzere herkesin hayatını tehdit edebilecek en trajik sonuca yol açabilirdi. Şimdi yasalar önünde hesap vermek zorunda" dedi.

Osmanova, zehirlenme girişimine rağmen turnuvaya katıldı ve ödül kazandı. 30 yaşındaki oyuncu kendi satranç okulunu yönetirken, Abakarova ise Mahaçkale'de satranç koçu olarak çalışıyor. Osmanova, Abakarova'ya maksimum ceza verilmesi çağrısında bulundu.

Eğer suçlu bulunursa, Abakarova üç yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Arkadaşları ise Abakarova'nın CCTV görüntülerindeki davranışlarının tamamen karakter dışı olduğunu iddia etti.