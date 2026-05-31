Karadeniz kıyılarından toplanan yosunlar Sinop'ta gübreye dönüştü: İlk hasat yapıldı

Deniz yosunlarının su kirliliğine yol açan çevresel etkisinin azaltılarak ekonomiye kazandırılması amacıyla Sinop Üniversitesi öncülüğünde "Interreg NEXT Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İş Birliği Programı" kapsamında 2 yıl önce uygulamaya konulan "Büyük Temizlik Projesi" sürüyor.

Proje çerçevesinde daha önce Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi laboratuvarında üretimi yapılan yosun gübresi, yine aynı fakülte bahçesinde oluşturulan serada marul ve çilek fidesi yetiştirilmesinde kullanıldı.

İlk etapta deneme amaçlı ekimi yapılan fidelerden olumlu sonuç alan akademisyenler, ikinci etapta ise yosun gübresiyle ekimi yapılan fidelerden çilek elde etmeyi başardı.

GÜBRENİN ÇİFTÇİLER TARAFINDAN DA YAYGIN OLARAK KULLANILMASI SAĞLANACAK

Fakültenin Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Levent Bat, AA muhabirine, yosun gübresi kullanarak ekimini yaptıkları fidelerden ilk çilek hasadını yaptıklarını söyledi.

Projenin ikinci etabını da böylelikle başarıyla tamamladıklarını vurgulayan Bat, bundan sonraki süreçte hedeflerinin elde edilen gübrenin çiftçiler tarafından da yaygın olarak kullanılmasını sağlamak olduğunu dile getirdi.