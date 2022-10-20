Kıyamet Sonrası filminin konusu ne, oyuncuları kim? Kıyamet Sonrası filminin IMDb puanı kaç?

20 Ekim 2022 Perşembe, 14:27

Kıyamet Sonrası (Z for Zachariah) Craig Zobel tarafından yönetilen, 95 dakikalık bilim kurgu filmidir. Filmin senaryosu ise Robert C. O’Brien’ın aynı adlı 1974 tarihli bilim kurgu romanından uyarlandı.

KIYAMET SONRASI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Ann Burden, gözlerini açtığında kendini nükleer soykırımdan sonra dünyada kalan tek insan olarak bulur. Kuzey Atlantik'in kıyısında, hayatta kalabilmesi için kendi araç gereçlerinden başka hiçbir şeyi yoktur. Fakat Ann, bir süre sonra plastik elbiseli, garip bir adam olan John Loomis'i gördüğünde, dünyada kalan tek kişinin kendisi olmadığını fark eder. John, radyasyon dolu bir suda yıkandığı için hastalanır ve Ann'in bakımına ihtiyaç duyar. Bir süre sonra iyileşir ve zamanla Ann'in köy hayatına alışmaya başlar. Birlikte yiyecek yetiştirip su arıtmaya başlarlar. Fakat onlar gibi hayatta kalan Caleb'le tanıştıklarında yaşamları değişmeye başlar. Ann ve John romantik bir ilişki kuracakken, Caleb'in de Ann'e aşık olması bir gerilime neden olur.

KIYAMET SONRASI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

MARGOT ROBBİE

Chiwetel Ejiofor

Chris Pine

KIYAMET SONRASI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Kıyamet Sonrası filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.10 olarak belirlendi.