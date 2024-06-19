'Karantina'nın başrol oyuncuları belli oldu

Kitaptan uyarlanan "Karantina" filminin başrollerinde Meltem Akçöl, Demirhan Demircioğlu, Onur Bay ve İlker Aksum yer alacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.06.2024 - 17:20
'Karantina'nın başrol oyuncuları belli oldu
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OTTO Entertainment’in Movie Factory’yle hayata geçireceği "Karantina" filminin başrol oyuncuları belli oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bayram sonrası sete çıkacak olan filmde, Meltem Akçöl ile Demirhan Demircioğlu partner oldu. 

Filmin ana oyuncu kadrosunda Onur Bay ve İlker Aksum da başlıca rolleri paylaşacak.

Satış rekorlarına imza atan kitaptan aynı adlı uyarlanan "Karantina" filmi, 10 Ocak 2025’te sinemalarda seyircisiyle buluşacak. Filmin yönetmen koltuğunda Ahmet Topuz oturacak.


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