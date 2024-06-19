Korku devam ediyor: 'Gülümse 2' filminin fragmanı yayımlandı

Korku filmi "Gülümse"nin (Smile) devam filminden ilk fragman yayınlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.06.2024 - 10:51
Korku devam ediyor: 'Gülümse 2' filminin fragmanı yayımlandı
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Paramount Pictures, 2022 yapımı korku filmi "Gülümse"nin (Smile) devam filminden fragman paylaştı. İlk filmi yazan ve yöneten Parker Finn, devam filminin de hem senaryosunu yazdı hem de yönetmenliğini üstlendi.

İlk film, bir hastasının dahil olduğu tuhaf ve travmatik bir olaya tanık olduktan sonra, esrarengiz bir varlık tarafından tehdit edildiğine giderek daha fazla ikna olan bir psikiyatristin etrafında dönüyordu.

"Gülümse 2" için önceki filmden Kyle Gallner geri dönüyor. Filmde Naomi Scott, yeni bir dünya turuna çıkmak üzere olan küresel pop fenomeni Skye Riley'yi canlandırıyor.

"Gülümse 2" 18 Ekim'de sinemalarda izleyiciyle buluşacak. 


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