Kardelenler dizisinin Hicran'ı Ayda Aksel kimdir? Ayda Aksel kaç yaşında, hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Yeni atv dizisi Kardelenler'de Hicran karakterine hayat veren Ayda Aksel'in yaşamı merak edildi. Peki, Kardelenler dizisinin Hicran'ı Ayda Aksel kimdir? Ayda Aksel kaç yaşında, hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Ayda Aksel yeni atv dizisi "Kardelenler"de 'Hicran' karakterine hayat veriyor. Ünlü oyuncunun yaşamı merak ediliyor. Peki, Kardelenler dizisinin Hicran'ı Ayda Aksel kimdir? Ayda Aksel kaç yaşında, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...
AYDA AKSEL KİMDİR?
Ayda Aksel 31 Ekim 1962 tarihinde İstanbul'da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümünde eğitim gördü. İlkokul döneminde konservatuvarın bale ve viyolonsel bölümünde okudu. Reklam filmlerinde seslendirme yapan Ayda Aksel, 15 yıl Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün kadrolu elemanı olarak çalıştı. Daha sonra Sadri Alışık Tiyatrosu'nda çalıştı.
AYDA AKSEL EVLİ Mİ?
Ayda Aksel, iki defa evlendi. İlk evliliğini inşaat mühendisi Halûk Semi Yüngül ile yaptı. 1993 yılında boşandı. İkinci evliliğini ise elektrik teknisyeni Atilla Akıncıoğlu ile yaptı. Eşi 2010 yılında öldü. İlk eşinden Leyla adında bir kızı, ikinci eşinden Efe adında bir oğlu var.
AYDA AKSEL HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
1997 - Bir Erkeğin Anatomisi - Selma
1998 - Cumhuriyet - Halide Edib Adıvar
1998 - Kaçıklık Diploması - Nur
2004 - Halk Düşmanı
2006 - Sınav - Güler
2010 - Kars Öyküleri
2011 - Aşk Tesadüfleri Sever - İnci
2011 - Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm
2011 - Bir Avuç Deniz - Rana Akbay
2013 - Aşk Kırmızı - Necla
2014 - Mandıra Filozofu - Güliz
2015 - Hayat Öpücüğü - Reyhan
2018 - Ailecek Şaşkınız - Gamze
2019 - Mucize 2: Aşk - Adara
AYDA AKSEL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
1983 - Üç İstanbul - Belkıs
1988 - Yaprak Dökümü - Leyla
1991 - Yıldızlar Gece Büyür
1994 - Kurtuluş - Halide Edib Adıvar
1999 - Kıvılcım
2002 - Çekirdek Aile
2004 - Adı Aşk Olsun - Gülden
2006 - Esir Kalpler - Süveyda Akerman
2006-2008 - Hatırla Sevgili - Selma Gürsoy
2010-2011 - Gönülçelen - Nesrin
2011 - Yalancı Bahar - Safiye
2012-2015 - Zengin Kız Fakir Oğlan - Serpil Yılmaz
2016 - Kördüğüm - Ayşen İşleyen
2016-2017 - Poyraz Karayel - Nevra Saygıner
2017 - Tutsak - Leman Gürhan
2018 - Gülperi - Ayten - Show TV
2019-2021 - Hercai - Azize Aslanbey / Ayşe Şadoğlu
2022 - Baba - Fazilet Saruhanlı
2023 - Gülcemal - Zafer Pehlivan
2023-2024 - Aile - Nedret Soykan
2025 - Kardelenler - Hicran Korkmaz
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