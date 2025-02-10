Yayınlanma: 10.02.2025 - 14:00

Güncelleme: 10.02.2025 - 14:00

Ayda Aksel yeni atv dizisi "Kardelenler"de 'Hicran' karakterine hayat veriyor. Ünlü oyuncunun yaşamı merak ediliyor. Peki, Kardelenler dizisinin Hicran'ı Ayda Aksel kimdir? Ayda Aksel kaç yaşında, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...

AYDA AKSEL KİMDİR?

Ayda Aksel 31 Ekim 1962 tarihinde İstanbul'da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümünde eğitim gördü. İlkokul döneminde konservatuvarın bale ve viyolonsel bölümünde okudu. Reklam filmlerinde seslendirme yapan Ayda Aksel, 15 yıl Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün kadrolu elemanı olarak çalıştı. Daha sonra Sadri Alışık Tiyatrosu'nda çalıştı.

AYDA AKSEL EVLİ Mİ?

Ayda Aksel, iki defa evlendi. İlk evliliğini inşaat mühendisi Halûk Semi Yüngül ile yaptı. 1993 yılında boşandı. İkinci evliliğini ise elektrik teknisyeni Atilla Akıncıoğlu ile yaptı. Eşi 2010 yılında öldü. İlk eşinden Leyla adında bir kızı, ikinci eşinden Efe adında bir oğlu var.

AYDA AKSEL HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

1997 - Bir Erkeğin Anatomisi - Selma

1998 - Cumhuriyet - Halide Edib Adıvar

1998 - Kaçıklık Diploması - Nur

2004 - Halk Düşmanı

2006 - Sınav - Güler

2010 - Kars Öyküleri

2011 - Aşk Tesadüfleri Sever - İnci

2011 - Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm

2011 - Bir Avuç Deniz - Rana Akbay

2013 - Aşk Kırmızı - Necla

2014 - Mandıra Filozofu - Güliz

2015 - Hayat Öpücüğü - Reyhan

2018 - Ailecek Şaşkınız - Gamze

2019 - Mucize 2: Aşk - Adara

AYDA AKSEL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

1983 - Üç İstanbul - Belkıs

1988 - Yaprak Dökümü - Leyla

1991 - Yıldızlar Gece Büyür

1994 - Kurtuluş - Halide Edib Adıvar

1999 - Kıvılcım

2002 - Çekirdek Aile

2004 - Adı Aşk Olsun - Gülden

2006 - Esir Kalpler - Süveyda Akerman

2006-2008 - Hatırla Sevgili - Selma Gürsoy

2010-2011 - Gönülçelen - Nesrin

2011 - Yalancı Bahar - Safiye

2012-2015 - Zengin Kız Fakir Oğlan - Serpil Yılmaz

2016 - Kördüğüm - Ayşen İşleyen

2016-2017 - Poyraz Karayel - Nevra Saygıner

2017 - Tutsak - Leman Gürhan

2018 - Gülperi - Ayten - Show TV

2019-2021 - Hercai - Azize Aslanbey / Ayşe Şadoğlu

2022 - Baba - Fazilet Saruhanlı

2023 - Gülcemal - Zafer Pehlivan

2023-2024 - Aile - Nedret Soykan

2025 - Kardelenler - Hicran Korkmaz