Yayınlanma: 10.02.2025 - 12:32

Güncelleme: 10.02.2025 - 12:32

Barış Falay yeni atv dizisi "Kardelenler"de 'Koray Gündoğan' karakterine hayat veriyor. Ezel dizisinde canlandırdığı "Kerpeten Ali" karakteri ile akıllara kazınan oyuncunun yaşamı merak ediliyor. Peki, Kardelenler dizisinin Koray'ı Barış Falay kimdir? Barış Falay kaç yaşında, evli mi? İşte ayrıntılar...

BARIŞ FALAY KİMDİR?

Barış Falay, 9 Nisan 1972 tarihinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde dünyaya geldi. Ailesinin kökenleri Bosna, Girit ve Orta Asya'ya dayanır. Babasının memuriyeti dolayısıyla Ankara, Diyarbakır gibi birçok ilde yaşadı.

Kocatepe Mimar Kemal Lisesi'nin ardından Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Çeşitli özel tiyatrolarda ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda 2 yıl çalıştıktan sonra, 1997 yılında kuruluş sınavıyla beraber Kocaeli Şehir Tiyatrosu sanatçısı oldu. Hamlet ile başlayan tiyatro serüveni; Üç Kuruşluk Opera, Misafir, Kamyon, Roberto Zucco, Kırmızı Yorgunları, Aziznâme, Barış, Bahar Noktası, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Karar Kimin ve daha birçok oyunda oynayarak sürdü.

Deniz Kızı Masalı ve Bir Yaz Gecesi Rüyası adlı oyunları yönetti. Tiyatronun bünyesindeki Tiyatro Okulu'nda eğitmenlik yaptı. 2015 Aralık ayında Kocaeli Şehir Tiyatroları'ndaki görevinden ayrıldı.

Tatlı Hayat, Yarım Elma, Dadı gibi sit-com'larda ufak rollerde canlandırdığı başarılı karakterler ile dizi kariyerine atılan Barış Falay ilk yükselişini Aliye adlı dizide canlandırdığı "Mücahit (Müco)" karakteriyle yapmıştır. 2009-2011 yılları arasında yayımlanan Ezel dizisinde "Ali Kırgız (Kerpeten Ali)" rolünü canlandırdı.

Oyuncu, 2011-2012 yılları arasında yayımlanan Al Yazmalım dizisinde "Cemşid" rolünü oynadı. 2013'ten 2015'e kadar süren Medcezir dizisinde "Selim Serez" rolünü canlandırdı. Ardından Paramparça dizisinde "Harun Erguvan" karakterini canlandırdı.

BARIŞ FALAY EVLİ Mİ?

Oyuncu Esra Ronabar ile 7 Temmuz 2006 tarihinde evlenen Barış Falay'ın "Rüzgar Mavi" (d. 2009) adında bir oğlu var.

BARIŞ FALAY HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

1995 - Çiçek Taksi

2001 - Bizim Çocuklarımız

2001 - 90-60-90

2002 - Tatlı Hayat - Akıl hastası

2002 - Yarım Elma

2002 - Kuzenlerim - Engin Öğretmen

2002 - Dadı - Şafak

2004 - Karım ve Annem - Coşkun

2004-2006 - Aliye - Mücahit Gürboğa

2006 - Bebeğim - Yavuz Köroğlu

2008 - Çemberin Dışında - Mafya

2009 - İstanbul Çocukları

2009-2011 - Ezel - Ali Kırgız (Kerpeten Ali)

2011-2012 - Al Yazmalım - Cemşit Ateş

2013-2015 - Medcezir - Selim Serez

2015-2017 - Paramparça - Harun Erguvan

2020-2021 - Menajerimi Ara - Kıraç Özdal

2023-2024 - Ömer - Reşat Ademoğlu

2023 - Yalı Çapkını - Konuk oyuncu

2025 - Kardelenler - Koray Gündoğan

BARIŞ FALAY HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2008 - Şeytanın Pabucu - Niyazi

2008 - Kirpi - Jilet Sadi

2011 - Ya SonraCem Kantoğlu

2021 - Sen Ben Lenin - Komiser Erol