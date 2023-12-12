Tarikat fragmanıyla gündem olan 'Kızıl Goncalar' dizisinden yeni tanıtım
Ünlü oyuncular Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın başrolü paylaştığı FOX TV'nin yeni dizisi 'Kızıl Goncalar'dan yeni tanıtım yayımlandı.
Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği Fox Tv'nin yeni dizisi 'Kızıl Goncalar'dan yeni tanıtım yayımlandı.
Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın paylaştığı ‘Kızıl Goncalar’, 18 Aralık Pazartesi günü ilk bölümüyle izleyicilerle buluşacak.
DİZİNİN KONUSU NE?
Dizi, doktor Levent (Özcan Deniz) ile mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem’in (Özgü Namal) çocukları üzerinden kaderlerinin kesişmesini hikayesini konu alıyor. Ömür Atay’ın yönettiği diziyi Necati Şahin kaleme alıyor.
KADRODA KİMLER VAR?
Dizinin oyuncu kadrosunda Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehra Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar yer alıyor.
İşte diziden ikinci tanıtım...
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