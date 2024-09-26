Karpuz değil patlıcan!
Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde çiftçi Yavuz Erol tarafından yetiştirilen ve adeti yaklaşık 1,5 kilo gelen karpuz görünümlü patlıcan görenleri şaşırtıyor.
Kemaliye’nin Çakırtaş köyünde çiftçi Yavuz Erol, 1 kilo 422 gram ağırlığında patlıcan yetiştirdi. Fenni gübre ve ilaç kullanmadan, tamamen organik olarak yetiştirdiği patlıcanların karpuz görünümlü olmasına kendisinin de inanamadığını kaydeden Erol, “Tarlama patlıcan ektim. Patlıcan fidelerini tamamen hayvan gübresi verdim. Kesinlikle fenni gübre ve ilaç vermedim. Organik olarak yetiştirdim. Her fidan bol miktarda patlıcan vermeye başladı. Patlıcanın bir tanesi 1 kilo 422 gram geliyor. Yetiştirmiş olduğum tohumların patlıcanları. Şu anda gelecek yıllarda yeniden yetiştirmek için bol miktarda tohumluk patlıcan bırakıyorum. Satışı Kemaliye ilçe merkezine giderek pazarda satıyorum” dedi.
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