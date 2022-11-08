Cem Yılmaz Ayzek ile Bir Gece filminden ilk kareleri yayınladı

cumhuriyet.com.tr
08 Kasım 2022 Salı, 15:18
<p>Cem Yılmaz, yeni filmi Ayzek ile Bir Gece'den ilk fotoğrafları yayımladı.</p>

Cem Yılmaz, yeni filmi Ayzek ile Bir Gece'den ilk fotoğrafları yayımladı.

<p>Cmylmz Fikirsanat’ın yapımcısı olduğu Ayzek ile Bir Gece'den ilk fotoğraflar geldi.</p>

Cmylmz Fikirsanat’ın yapımcısı olduğu Ayzek ile Bir Gece'den ilk fotoğraflar geldi.

<p>Yılmaz'ın Karakomik Filmler serisinde yer alan 2 Arada filminde yer alan Ayzek karakterinden ayrı bir hikaye yaratarak seyirciyle buluşturuyor.</p>

Yılmaz'ın Karakomik Filmler serisinde yer alan 2 Arada filminde yer alan Ayzek karakterinden ayrı bir hikaye yaratarak seyirciyle buluşturuyor.

<p>Cem Yılmaz’ın yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda Ahsen Eroğlu, Celal Kadri Kınoğlu, Nilperi Şahinkaya, Özge Özberk ve Bülent Şakrak yer alıyor.</p>

Cem Yılmaz’ın yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda Ahsen Eroğlu, Celal Kadri Kınoğlu, Nilperi Şahinkaya, Özge Özberk ve Bülent Şakrak yer alıyor.

<p><strong>Ayzek ile Bir Gece filminin konusu nedir? </strong></p> <p>''Yıllardır vapurlarda garsonluk yapan Ayzek, pandemi nedeniyle işsiz kalır ve bir süre sonra bir otelin gece vardiyasında iş bulur. Ancak ilk gecesinde Ayzek'in başına neler geleceğini kim bilebilir...''</p>

Ayzek ile Bir Gece filminin konusu nedir? 

''Yıllardır vapurlarda garsonluk yapan Ayzek, pandemi nedeniyle işsiz kalır ve bir süre sonra bir otelin gece vardiyasında iş bulur. Ancak ilk gecesinde Ayzek'in başına neler geleceğini kim bilebilir...''

<p>Filmin Netflix’te yayınlanacağı tarih ise henüz açıklanmadı.</p>

Filmin Netflix’te yayınlanacağı tarih ise henüz açıklanmadı.

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