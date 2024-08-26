Karpuz üreticisi elinde kalan ürünleri davetiye olarak dağıttı: Belediye başkanı geline 'kale biberi' taktı

Denizli’de geçen günlerde ürettiği karpuzları elinde kalan üretici, ürünlerini düğün davetiyesi olarak dağıtmıştı. Düğün davetiyesini alan eski belediye başkanı, düğünde geline Kale biberi taktı.

İHA
Yayınlanma: 26.08.2024 - 11:06
Karpuz üreticisi elinde kalan ürünleri davetiye olarak dağıttı: Belediye başkanı geline 'kale biberi' taktı
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Denizli’nin Acıpayam ilçesinde maliyet artışı, çiftçilerin üretim sürecini olumsuz etkiledi.

Üretim maliyetlerinin karşılamakta güçlük çeken çiftçi, pazarda kilo fiyatı 8-10 TL arasında değişen karpuzu tarlada 80 kuruş fiyat verildiği için ürünleri toplamaktan vazgeçti.

Karpuzları elinde kalan üretici Yüksel Şan ise ilginç bir yöntemle değerlendirmişti. Elinde kalan karpuzları dünya evine girecek olan kızının düğün davetiyesi olarak kullanmıştı.

Dün ise karpuz davetiyeli düğün, gerçekleşti. Davetiyeyi alan eski Kale Belediye Başkanı İbrahim Yarımca, düğün akşamı geline Kale biberi taktı.


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