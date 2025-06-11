Karpuzda şansa gerek yok: İşte tatlı karpuz seçmenin püf noktaları

Yaz mevsiminin vazgeçilmezi olan karpuz, serinletici tadıyla sofraların yıldızı olmaya devam ediyor. Ancak ne yazık ki dışı güzel, içi tatsız karpuzlara denk gelmek hepimizin kabusu. Peki, karpuzun içini görmeden tatlı olup olmadığını nasıl anlayabilirsiniz?

KABUKTAN ANLAŞILIR: RENGİNE DİKKAT EDİN

Karpuzun dış kabuğu canlı yeşil ve desenleri belirgin olmalıdır. Rengi mat değil parlaksa bu karpuzun yeterince olgunlaşmadığını gösterebilir. İdeal karpuzun kabuğu donuk ve mat görünür.

SARIMSI LEKE OLGUNLUĞU GÖSTERİR

Karpuzun bir yüzeyinde yer alan sarı-turuncu leke, onun tarlada güneş altında olgunlaştığını gösterir. Bu bölge ne kadar koyu sarıysa, karpuzun içi o kadar tatlıdır. Beyaza yakın olanlar ise genellikle ham çıkar.

VURDUĞUNUZDA TOK BİR SES GELMELİ

Karpuzu elinize alıp parmağınızla hafifçe vurduğunuzda, tok ve derin bir ses duyuyorsanız bu karpuz içi dolu ve sulu demektir. İnce ve cılız sesler, genellikle içi boş, lifli ya da ham karpuz anlamına gelir.





SAPI KURU OLMALI

Karpuzun sap kısmı hâlâ yeşilse, bu onun dalından erken koparıldığını ve henüz tam olgunlaşmadığını gösterir. İdeal olan, sapın ince, bükülmüş ve kurumuş olmasıdır. Bu, dalında yeterince beklediğinin işaretidir.

AĞIR OLANI SEÇİN

Aynı boyuttaki iki karpuzdan daha ağır olan, genellikle daha sulu ve tatlıdır. Elinize aldığınızda kendi boyutuna göre “vay, bu ne kadar ağırmış” dedirtiyorsa doğru yerdesiniz!

KABUKTA ÖRÜMCEK AĞI GİBİ ÇİZİKLER

Bazı karpuzlarda yüzeyde çatlamış gibi duran ince sarı çizgiler vardır. Bunlar, arıların çiçekleri dölleme sırasında bıraktığı izler olarak bilinir ve genellikle içinin daha tatlı olduğuna işaret eder.

DİLİMLEYEREK ALANLAR İÇİN BONUS: ÇEKİRDEK RENGİNE BAKIN

Dilimli karpuz alacaksanız, çekirdeklerin rengi siyah ya da koyu kahverengi olmalıdır. Beyaz çekirdekler, genellikle meyvenin henüz tam olgunlaşmadığını gösterir.