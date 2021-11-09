Peru'da bir ailenin köpek olduğunu düşünerek aldığı hayvan tilki çıktı
Peru'nun başkenti Lima'da bir ailenin yavruyken beslemek için eve aldığı köpek, tilki çıktı. Durum, hayvanın büyüdükçe mahalledeki tavuk ve ördekleri kovalamaya başlamasıyla anlaşıldı. Mahalledeki ördekleri yiyen tilkinin evden kaçtığı belirtildi.
Peru'nun başkenti Lima'da Maribel Sotelo ve ailesi, geçen aylarda küçük bir dükkandan bir köpek yavrusu aldı.
Hayvan ilk başlarda mahalledeki diğer köpeklere yabancılık çekmedi, ancak büyümeye başlamasıyla aile, bir şeylerin yanlış gittiğini fark etti. Ailenin 'Run Run' adını verdiği 'köpek', mahalledeki tavuk ve ördekleri avlamak için kovalamaya başlayınca mahalleli öfkelendi.
Daha sonra hayvanın, bir And tilkisi olduğu ortaya çıktı.
Sotelo, oğlunun hayvanı yaklaşık 6 ay önce 13 dolara petshop'tan satın aldığını söyledi. Tilkinin öldürdüğü hayvanların sahiplerine zararlarını karşılamak için para ödemek zorunda kaldığından yakınan Sotelo, "Bir kadın bize bunun 3 büyük kobay yediğini söyledi" ifadelerini kullandı.
EVDEN KAÇTI
'Run Run' birkaç gün önce evden kaçtı ve sahipleri, polis ve Devlet Ulusal Orman ve Yaban Hayatı Teşkilatı (SERFOR) yetkilileri, onu özel bir barınağa ya da hayvanat bahçesine götürmek üzere aramaya başladı.
SERFOR'da veteriner ve vahşi yaşam uzmanı olarak görev yapan Walter Silva, Reuters'e yaptığı açıklamada, birçok vahşi hayvanın; 'tacirler' tarafından Loreto, Ucayali ve Madre de Dios gibi Amazon bölgelerinden kaçırılarak Lima'da yasadışı olarak satıldığı bilgisini paylaştı.
'BİRÇOK TÜR YAVRUYKEN YAKALANIYOR, ANNE-BABALARI ÖLDÜRÜLÜYOR'
Silva, "Yabani hayvan ticareti bu neticeleri beraberinde getiriyor. Birçok tür yavruyken yakalanıyor. Bunun için anne-babayı öldürüyorlar ve bu yavrular, gayri resmi pazarlarda yasadışı olarak satılıyorlar" ifadelerini kullandı.
SERFOR'un bu yıl Lima'da yabani hayvanlara el koymak için 128 operasyon gerçekleştirdiğini de sözlerine ekledi. Veteriner, SERFOR'un bu yıl Lima'daki vahşi hayvanlara el koymak için 128 müdahale gerçekleştirdiğini söyledi.
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