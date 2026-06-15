Kas yaparken sağlığınızdan olmayın: Popüler diyet listelerindeki sinsi organ yetmezliği tehlikesi!

Modern kent yaşamında estetik kaygılar, kas kütlesini artırma arzusu ve hızlı kilo verme trendleri, dijital platformlar aracılığıyla kitleleri kontrolsüz diyet modellerine yönlendiriyor. Özellikle TikTok ve Instagram gibi sosyal mecralarda "fitness guruları" tarafından tek tip sağlıklı yaşam formülü gibi pazarlanan yüksek proteinli beslenme programları, tıp dünyası tarafından mercek altına alındı. Protein, insan biyolojisi ve doku onarımı için hayati bir makro besin maddesi olsa da klinik çalışmalar bu trendin sinsi bir organ yetmezliği salgınına davetiye çıkardığını ortaya koydu. Nefroloji (böbrek hastalıkları) uzmanları, önerilen sınırların çok üzerinde protein tüketmenin, toplumda belirti göstermeden ilerleyen sinsi bir katili uyandırdığını tescilledi.

YÜZDE 10'LUK ŞANSSIZ KESİM: GERİ DÖNÜŞSÜZ ORGAN NAKLİ SINIRI

Klinik nefroloji literatürüne göre, protein moleküllerinin vücutta parçalanması ve süzülmesi süreci, boşaltım sisteminin ana merkezi olan böbreklere doğrudan metabolik bir yük bindiriyor. İngiltere’deki köklü eğitim kurumlarından Bristol Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Böbrek Hastalıkları Uzmanı Dr. Carl May, popüler kültürün dayattığı yüksek doz protein takvimlerinin organlar üzerindeki sinsi tahribatını açıkladı.

Dr. May, laboratuvar verileri ışığında yaptığı değerlendirmede, "Protein, yapısı gereği böbrek dokularını en çok yoran maddelerin başında gelir. Önerilen günlük sınırların sürekli olarak üzerinde beslenmek, bu hayati organı kronik bir stres altında bırakır. Toplumun yaklaşık yüzde 90'ında bu durum akut bir krize yol açmasa da genetik yatkınlığı olan veya sınırda yer alan şanssız yüzde 10'luk kesim, hiçbir klinik belirti hissetmeden böbreklerine ağır hasar veriyor. Sinsi bir seyir izleyen bu hasar süreci, hastaları doğrudan diyaliz ve organ nakli aşamasına sürüklüyor" uyarısında bulundu.

ETOBUR DİYETLERİNİN GİZLİ TUZAĞI: ÜRİK ASİT KRİSTALLERİNİN YARATTIĞI TAŞ KRİZİ

Yüksek protein çılgınlığının bir diğer yıkıcı boyutu ise metabolik parçalanma ürünlerinin kimyasal yapısıyla ilgilidir. Konunun üroloji ve iç hastalıkları boyutuna dikkat çeken tıbbi otoriteler, özellikle sadece kırmızı et, tavuk ve deniz ürünlerine dayalı "etobur" (carnivore) diyet modellerini uygulayan bireylerde kristalleşme riskinin katlandığını belirtiyor.

Klinik analizlere göre, aşırı miktarda hayvansal protein vücuda alındığında, bu maddelerin sindirim sürecindeki son yıkım ürünü olarak yoğun miktarda ürik asit açığa çıkıyor. Vücutta asit-baz dengesini sağlayan suyun yetersiz tüketilmesi ve diyetten lifli karbonhidratların, taze sebze ve meyvelerin tamamen çıkarılması durumunda bu ürik asit molekülleri böbrek kanallarında kristalleşmeye başlıyor. Günlük 200 gram ve üzeri protein alan bireylerde tescillenen bu sinsi kristalleşme süreci, akut böbrek taşı krizlerine ve nefron yapılarının tıkanmasına yol açarak organ işlevini doğrudan felç ediyor.

ULUSLARARASI SAĞLIK KILAVUZLARI AÇIKLADI: BİTKİSEL PROTEİN İLE DENGE FORMÜLÜ

Tıp dünyası, popüler kültürün yarattığı bu biyogüvenlik riskinin önüne geçebilmek adına küresel ölçekte kabul görmüş beslenme standartlarının mutlak suretle uygulanması gerektiğini hatırlatıyor. Dünyaca ünlü tıp merkezi Mayo Clinic, protein miktarının günlük kalori ihtiyacının yüzde 10 ila 35'i arasında sınırlandırılması gerektiğini belirtiyor. İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) ise sağlıklı bir yetişkinin her gün vücut ağırlığının kilogramı başına maksimum 0,8 gram protein tüketmesini şart koşuyor.

Güncel epidemiyolojik veriler, zayıflamak veya kas kütlesini büyütmek isteyen bazı bireylerin bu tıbbi sınırın üç katından fazlasını tükettiğini gösteriyor. Sağlık otoriteleri, böbrek fonksiyonlarını korumak ve metabolik esenliği sürdürmek adına, protein ihtiyacının tamamen hayvansal gıdalardan karşılanması yerine; lif, mineral ve antioksidan deposu olan baklagiller, fasulye, soya, tofu ve sert kabuklu kuruyemişler gibi bitkisel protein kaynaklarıyla dengelenmesi gerektiğinin altını önemle çiziyor.