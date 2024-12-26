Geride sadece iki yarışmacı kaldı... MasterChef'te finale geri sayım!
MasterChef Türkiye'de finalde yer almak isteyen yarışmacılar bu hafta kıyasıya rekabet etti. 4 isim cekete ulaşırken geride kalan iki yarışmacı yarın son ceket için ter dökecek.
MasterChef Türkiye 2024 sezonunda finale geri sayım başladı. Bu hafta 6 yarışmacı ceketlere ulaşabilmek için ter döktü. Bugün yayımlanan bölümde ise Erim, Beyza ve Semih 4. ceketin sahibi olmak için yarıştı. Önceki bölümlerde yarışan yarışmacılardan Kerem ceketi alan ilk isim olurken ikinci gün gecenin birincisi Onur oldu. 3. gün ise ceketi almaya hak kazanan yarışmacı Eda oldu.
Bugün yarışan yarışmacılardan Beyza en başarılı tabakları hazırlayarak daha fazla puan kazandı. Geride kalan Semih ve Erim yarın yayımlanacak olan bölümde son ceket için yarışacak. Kaybeden isim ise MasterChef Türkiye'de 2024 sezonunu 6. olarak tamamlayacak.
Etiketler: #Masterchef Türkiye #MasterChef #yarışmacı #yarışma
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