Uluslararası Kızılay Dostluk Film Festivali atölyeleri için başvurular başladı
Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali'nin "Kısa Film" ve "Post Prodüksiyon" atölyelerinin başvurularının başladığı bildirildi.
Türk Kızılay'dan yapılan açıklamada, 22-25 Aralık tarihlerinde sinemaseverlerle buluşacak Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali'nin bu yıl Bozkırın tezenesi Neşet Ertaş anısına yapılacağı, festivalin direktörlüğünü Faysal Soysal, Onursal Başkanlığını Kerem Kınık, Genel Sanat Yönetmenliğini ise Mehmet Lütfi Şen'in yürüteceği belirtildi.
"Kısa Film" ve "Post Prodüksiyon" atölyeleri başvuruların 2 Kasım itibarıyla başladığı, başvurular için son günün 25 Kasım olduğu belirtildi. Sinemacıların atölyelere, festivalin "dostlukfilmfestivali.com" adresinden başvuru yapabileceği kaydedildi.
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